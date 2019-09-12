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《华盛顿邮报》停发旗下16年免费报 曾伴数十万人通勤

2019年09月12日10:38  来源：中国新闻网
 

　　中新网9月12日电 据美国《世界日报》报道，美国《华盛顿邮报》旗下的免费报纸《快报》，陪伴华盛顿地铁通勤族16年，而这份每日清晨在各地铁站门口分发的报纸，将在9月12日迎来最后一版。华盛顿人在地铁、办公室阅读纸质《快报》的场景，也宣告落幕。

　　当地时间11日中午，《华盛顿邮报》在会上向员工传达这一决定，并在网站通报该消息，其中列出《快报》关闭的部分原因，包括华盛顿地铁系统内Wi-Fi的普及，以及近年来《快报》日均阅读量的下降。

　　《华盛顿邮报》表示，越来越多的读者在电子端阅读邮报内容，今后邮报将继续通过手机网站、应用程序、播客和时事通讯电邮等数字化产品，来服务每日通勤的《快报》读者。《快报》停止之后，将给原先的读者提供60天的免费在线读报服务。

　　《快报》于2003年创立，旨在给地铁通勤族一份简短精悍的新闻读物，方便他们在早班高峰时期阅读。《快报》只在工作日清早分发，发行量超过14.4万份，读者近24万人。

　　《快报》的内容也不只有新闻，还有很多关于本地艺术、美食等方面的消息。《快报》逗趣的封面图片和简洁有力的标题，多年来也令本地人津津乐道。

　　但随着网络和数字化的发展，《快报》的发行量也在逐年下滑。在2007年的高峰季，《快报》日均读者可达到19万，今年的日均读者则减少到13万。

　　据报道，《快报》雇用的20名记者和75名地铁分发员，不像《华盛顿邮报》本部的员工隶属于公会，此次决定将导致16名记者被裁员，但《华盛顿邮报》尚未透露在地铁分发报纸的员工将有何影响，也不愿告知《快报》是否已开始亏钱。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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