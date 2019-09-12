涉违规销售 日本对简保生命和日本邮便展开入内搜查

中新网9月12日电 据日本共同社报道，当地时间11日，日本金融厅基于《保险业法》，对曝出大规模违规销售的简保生命保险和日本邮便公司开始入内搜查。该部门将查明营业现场的实际情况和违规蔓延的原因，最快在年内下达业务整改命令等行政处分。

11日上午，金融厅的搜查官等进入简保生命和日本邮便总部所在的东京大手町大楼内，通知两家公司着手搜查。搜查时间可能会超过2个月。

金融担当相麻生太郎在表示：“必须避免有损用户利益的事态发生。信赖受到考验。”

据悉，搜查中，为掌握让客户变更为新商品的诱导方式，金融厅将详查营业手册，此外对简保生命的员工，和作为主要销路的邮局工作人员将实施询问及问卷调查。还将调查管理人员等高层在什么时间如何认识到销售第一线情况等，对企业治理展开详查。

报道称，此事另一个焦点，是简保生命报告2018年度22起违反《保险业法》等法令的情况是否会扩大。金融厅将追查两家公司的合规体制，确认与严苛的销售指标之间是否存在关联。金融厅干部称“希望全面掌握事实”。

据悉，简保生命重复收取保险费等，损害客户利益的情况5年中约有18.3万起。据称，主动暂停的保险销售将从10月1日起陆续恢复。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)