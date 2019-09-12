泰国宪法法院拒绝受理有关总理未完整宣誓违宪的诉讼

新华社曼谷9月11日电（记者杨舟）泰国宪法法院11日向媒体发布公告说，宪法法院拒绝了针对总理巴育提起的未依照宪法进行完整宣誓违宪的诉讼，宪法法院无权受理这一诉讼。

宪法法院说，宣誓是内阁与国王之间的政治事务，宣誓行为不在宪法法院可审理的范围之内。宪法法院法官一致同意，不予受理这起由一名民众发起、泰国国家监察专员署提交的诉讼，同时也不予受理另一起指控总理巴育未依宪完整宣誓是企图颠覆君主立宪制度的诉讼。

泰国现行宪法161条规定，内阁就职前需向国王宣誓，誓词是“我宣誓，我对国王忠诚，为了国家和人民诚实地履行职务，同时维护、遵从泰王国宪法”。今年7月16日，巴育带领内阁成员在曼谷律实宫向国王玛哈·哇集拉隆功宣誓时，誓词中缺了“维护、遵从泰王国宪法”这一部分，受到社会广泛关注。

2014年，泰国军方发动政变推翻英拉领导的为泰党政府，废除当时宪法，时任陆军司令的巴育随后领导成立全国维持和平秩序委员会并出任总理。

泰国现行宪法在2016年8月在全民公投中通过后于2017年生效。

2019年3月，泰国依照现行宪法举行政变后的首次国会选举，选举产生下议院500名议员。上议院250名议员则由全国维持和平秩序委员会委派。6月5日，在国会上下两院联席会议上，巴育获得500票支持，当选新一届内阁总理。

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