中国驻尼泊尔使馆发布中秋和国庆期间旅行提示

新华社加德满都9月11日电（记者周盛平）中国驻尼泊尔大使馆11日通过其微信公众号发布提示，提醒计划在中秋、国庆期间赴尼旅行的中国公民遵纪守法并注意人身财产安全。

该提示建议旅客购买保障力强的旅行保险，以应对尼道路交通基础设施较差、漂流一类旅游项目具有风险等情况。

根据该提示，通过陆路从西藏吉隆入境的旅行者，要密切关注从边境到尼首都加德满都的路况信息，因为该路段条件差，特别是雨季期间，经常出于各种原因中断或关闭。

该提示不建议中国人在尼期间直接使用中国驾照驾驶当地机动车辆，以免违法。

针对不断有中国公民因携带外币、黄金、白银等入境而被尼海关处理，该提示做出了详细说明，并建议不要携带超额外币以及未经加工的裸金、裸银入境。

该提示还提醒中国公民谨慎来尼娶亲，对人口贩卖、涉外婚介保持警惕。

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