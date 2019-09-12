中国驻尼泊尔使馆发布中秋和国庆期间旅行提示

新华社加德满都9月11日电（记者周盛平）中国驻尼泊尔大使馆11日通过其微信公众号发布提示，提醒计划在中秋、国庆期间赴尼旅行的中国公民遵纪守法并注意人身财产安全。
该提示建议旅客购买保障力强的旅行保险，以应对尼道路交通基础设施较差、漂流一类旅游项目具有风险等情况。
根据该提示，通过陆路从西藏吉隆入境的旅行者，要密切关注从边境到尼首都加德满都的路况信息，因为该路段条件差，特别是雨季期间，经常出于各种原因中断或关闭。
该提示不建议中国人在尼期间直接使用中国驾照驾驶当地机动车辆，以免违法。
针对不断有中国公民因携带外币、黄金、白银等入境而被尼海关处理，该提示做出了详细说明，并建议不要携带超额外币以及未经加工的裸金、裸银入境。
该提示还提醒中国公民谨慎来尼娶亲，对人口贩卖、涉外婚介保持警惕。
【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻 从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】