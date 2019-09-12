飓风“多里安”席卷巴哈马 暂有约2500人失踪

中新网9月12日电 据外媒报道，巴哈马政府11日表示，据初步统计，飓风“多里安”已致该国约有2500人失踪。不过，失踪人口名单还未进行交叉核对，最终失踪人员数量有望降低。

据报道，巴哈马受灾地区主要集中在北部的阿巴科群岛及大巴哈马岛。巴哈马国家应急管理局发言人卡尔·史密斯说，目前失踪人口名单上有约2500人，不过其中可能包括已撤离受灾岛屿或住在避难所的人。他预计失踪人口数量会随着名单的核对而缩减。

史密斯表示，虽然目前大巴哈马岛大部分地区恢复了电力供应，但阿巴科群岛最大城市马什港的电力基础设施已被摧毁，供电和通讯仍处于中断状态。

另一方面，当地时间11日晚，巴哈马总理明尼斯表示，“死亡人数预计将显著增加”。

报道称，飓风“多里安”于一周前登陆巴哈马，截至目前已造成至少50人死亡，而由于很多失踪人员尚未找到，预计死亡人数还将上升。搜救人员目前仍在废墟中搜寻。

明尼斯表示，巴哈马将举行全国性的纪念仪式，且当局已为受影响最严重的两个岛屿任命了飓风应对协调员。

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