纽约纪念9·11事件18周年

中新社纽约9月11日电 (记者 马德林)9月11日早晨，近两千人聚集在纽约世贸中心遗址广场，悼念18年前在9·11事件中逝去的生命。

上午8点46分，纽约市警察和消防礼兵高举美国国旗走上讲台，纪念的钟声响起，悼念仪式在人们的默哀中开始。随后，遇难者亲属代表依次登台，一一念出遇难者姓名。许多人在读到自己亲人的姓名时，情不自禁哽咽流泪。

悼念仪式共进行了六次默哀，对应9·11事件中的六个时间节点。2001年9月11日8点46分，一架客机撞击纽约世贸中心的北塔；9点03分，第二架客机撞击南塔；9点37分，五角大楼遭一架客机撞击；9点59分，南塔倒塌；10点03分，一架客机在宾夕法尼亚州尚克斯维尔镇坠毁；10点28分，北塔倒塌。整个事件中，4架客机遭恐怖分子劫持，共有2983人丧生。

18岁的大学生杰克·坎贝尔(Jake Campbell)在9·11事件中失去了母亲，当时他只有10个月大。杰克告诉中新社记者，作为事件后长大的一代人，与他有相同境遇的同龄人并不多。“我有很多好朋友，但是有些事真的必须亲身经历才能有更深的理解。”他说，学校里能真正理解自己遭遇的人很少，“有过艰难的时期，但我坚持过来了。”

杰克说，事件发生时他太小，随着自己年龄增长，祖父母慢慢把事情经过讲述给他。“如果未来我有了孩子，相比9·11事件本身，我更想多跟他们说说奶奶是一个怎样的人。”杰克说，“她喜欢旅行、喜欢跳舞，是一个非常丰富的人。”

菈-肖恩·克拉克(La-Shawn Clark)是5个孩子的母亲，9·11发生时，她的丈夫正在世贸中心南塔上班。菈-肖恩说，她的丈夫原本已经逃出大厦，但又转回去帮助其他人逃生，在建筑倒塌时丧生。她说，每次来到世贸中心遗址，自己就能感觉到丈夫，“我相信他一定会为我们的孩子们感到骄傲。”今年10月，菈-肖恩将迎来自己的第一个孙女。

除了上午的纪念仪式外，邻近世贸中心遗址的圣保罗教堂也在8点46分敲响教堂内的“希望之钟”，缅怀遇难者。今晚，当夜色降临，曼哈顿南端的巴特里公园将点亮两根象征世贸中心双塔的蓝色光柱，一直持续到第二天黎明。(完)

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