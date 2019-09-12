人民网>>国际

墨西哥再拒成为“安全第三国”

2019年09月12日09:15  来源：新华网
 

　　墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德10日重申，墨西哥不会与美国签“安全第三国”协议。

　　埃布拉德当天在华盛顿会晤美国副总统迈克·彭斯。他在会晤结束后告诉记者会，墨西哥“不承认、也不接受‘安全第三国’地位”。

　　所谓“安全第三国”是指试图经由墨西哥入境美国的移民需要先在墨西哥申请庇护。

　　被问及美方是否正在寻求与墨方达成“安全第三国”协议，美国海关和边境保护局代理局长马克·摩根9日回答，美方正试图达成某种“合作协议”。

　　埃布拉德说，墨方6月初以来强化堵截试图前往美国的非法移民，取得显著成效，抵达墨美边境的中美洲及其他地区非法移民“大幅减少”，且这一趋势“不可逆转”。

　　以对墨西哥所有输美商品加征关税为威胁，美国政府要求墨方堵截赴美非法移民。双方6月7日达成协议，墨方承诺采取多项措施。依据协议，双方90天后评估墨方封堵移民措施的成效。

　　彭斯办公室10日说，彭斯和埃布拉德认定，墨方所作努力取得进展，但“需要采取更多举措，以进一步减少流向美国的非法移民”。（陆爱华）【新华社微特稿】

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved