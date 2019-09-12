墨西哥再拒成为“安全第三国”

墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德10日重申，墨西哥不会与美国签“安全第三国”协议。

埃布拉德当天在华盛顿会晤美国副总统迈克·彭斯。他在会晤结束后告诉记者会，墨西哥“不承认、也不接受‘安全第三国’地位”。

所谓“安全第三国”是指试图经由墨西哥入境美国的移民需要先在墨西哥申请庇护。

被问及美方是否正在寻求与墨方达成“安全第三国”协议，美国海关和边境保护局代理局长马克·摩根9日回答，美方正试图达成某种“合作协议”。

埃布拉德说，墨方6月初以来强化堵截试图前往美国的非法移民，取得显著成效，抵达墨美边境的中美洲及其他地区非法移民“大幅减少”，且这一趋势“不可逆转”。

以对墨西哥所有输美商品加征关税为威胁，美国政府要求墨方堵截赴美非法移民。双方6月7日达成协议，墨方承诺采取多项措施。依据协议，双方90天后评估墨方封堵移民措施的成效。

彭斯办公室10日说，彭斯和埃布拉德认定，墨方所作努力取得进展，但“需要采取更多举措，以进一步减少流向美国的非法移民”。（陆爱华）【新华社微特稿】

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