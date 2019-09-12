日本环境大臣主张福岛核污水排入大海 韩方担忧

日本环境大臣原田义昭10日说，他认为东京电力公司应该把福岛核电站辐射污水排入太平洋。日本政府委派专家组评估福岛污水处理方案之际，原田的“个人意见”立即引起关注。

原田10日在日本首都东京一次记者会上说：“我认为别无选择，只能把（福岛）污水排入大海，使污水稀释。”

日本政府先前责成一个专家组评估福岛污水处理方案，现在等待专家组结论，继而作出决策。按照原田的说法，“日本政府还需要讨论这件事，而我想要提供自己的意见”。

原田的“看法”引起猜测。他发表这一言论恰逢日本内阁改组前夕，首相安倍晋三定于11日改组内阁，阁僚人事变动受到媒体密切关注。

面对媒体询问，日本内阁官房长官菅义伟10日在另一次记者会上回应说，原田言论属于“他的个人意见”。

2011年3月11日，日本东北部海域发生强烈地震并触发海啸，福岛第一核电站发生灾难性辐射泄漏。核电站内1号机组和3号机组反应堆冷却系统损毁，核燃料熔化。为控制反应堆温度，东京电力公司注入大量冷却水，因而产生含有辐射物质的污水。

韩联社报道，福岛核电站自2011年以来平均每天产生170吨污水，污水储存设施预期在2022年夏季达到容量极限。日方正在考虑的污水处理方案包括排入大海、蒸发后排入大气、埋入地底深处、在核电站内新建储水罐。其中，排入大海的成本最低、最为便捷。

东京电力公司发言人说，这家企业无权自行决定如何处置辐射污水；必须在日本政府作出决定后遵照执行。

日方后续如何处置福岛污水受到国际社会密切关注。韩国政府8月19日召见日本驻韩大使馆经济公使西永知史并递送照会，表达韩方担忧，要求日本政府把污水处理方案“说清楚”。

韩国方面希望日方继续储存福岛污水，短期内不要排入大海，提议两国定期探讨恰当方案、避免损害海洋生态系统。（杨舒怡）【新华社微特稿】

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