塔利班誓言继续抗美 武力终结美军对阿富汗的占领

阿富汗塔利班回应美国方面“叫停”与塔利班的谈判，威胁美方如果停止对话，塔利班将用武力终结美军对阿富汗的占领。

【拒绝示弱】

阿富汗塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德10日接受法新社采访时说：“我们有两种结束（美军）占领阿富汗的方式，一种是战斗，另一种是对话和谈判。如果（美国总统唐纳德·）特朗普想停止对话，我们将使用前一种方式，他们很快会后悔。”

特朗普9日在白宫告诉媒体记者，美方与塔利班的谈判“在我看来，已经死亡”。

他7日经由社交媒体“推特”宣布，取消原定8日在美国马里兰州总统度假地戴维营与塔利班领导人和阿富汗总统阿什拉夫·加尼分别举行的“秘密会面”，同时叫停美方与塔利班的谈判，缘由是塔利班承认5日在阿富汗首都喀布尔发动袭击、导致1名美国士兵和另外11人死亡。

从阿富汗撤军一直是特朗普政府的重点目标。外界先前预期，特朗普希望在2020年连任竞选以前取得这一“外交成果”。

美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德一周前说，美方与塔利班就和平协议“原则上”达成一致，“只差特朗普点头”。

根据先前披露的协议草案内容，美国将在135天内从驻阿富汗的5座军事基地撤走5000人，塔利班承诺美军撤离后阿富汗不会成为极端主义组织的栖身地。

【威胁选举】

特朗普否认白宫和政府内部就阿富汗事务有分歧，同时鼓舞美军士气，称美军过去几天对塔利班发动近10年来最凌厉的攻势。

美国国务卿迈克·蓬佩奥说，美军在过去10天消灭上千名塔利班成员。蓬佩奥先前指责塔利班发动袭击的做法“过火”，要求塔利班“检点”。他没说美方是否或者何时与塔利班恢复对话。

阿富汗总统选举定于9月28日举行，外界先前普遍预期美国与塔利班会在这一日期以前签署协议。根据美国与塔利班的协议草案，塔利班原本答应参加定于9月23日在挪威举行的阿富汗内部对话。媒体因而推断，阿富汗总统选举可能推迟。

不过，美方中止与塔利班对话使协议变得遥遥无期，使阿富汗总统选举如期举行概率增加。按照美联社的说法，这对阿富汗总统加尼是好消息。

加尼谋求连任，希望选举如期举行；塔利班则呼吁民众抵制选举，威胁对选举造势活动和投票站发动袭击。

美联社报道，如果选举如期举行，阿富汗安全局势预期会恶化。大约十分之一投票站受到塔利班控制或威胁。联合国数据显示，阿富汗国民议会去年选举期间，至少56人死于与选举相关的暴力活动，379人受伤。（王宏彬）（新华社专特稿）

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