土外长再批美拖延叙安全区计划 土方威胁“单干”

土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢10日再次批评美国拖延在叙利亚设立“安全区”事宜，威胁绕过美国“单干”。

恰武什奥卢告诉媒体记者，土耳其想与美国合作，但“正在失去耐心”。他说：“我们看到美方进入拖延阶段……并且想让我们适应这点。”

他说，除两国军队8日投入联合巡逻，美国就叙利亚“安全区”事宜一直在做“表面文章”。

土耳其国防部8日证实，土耳其军队当天出动装甲车，从东南部边境进入叙利亚北部，与驻扎在那里的美国军队一同投入地面巡逻。按照土美两国媒体的说法，这是双方地面部队首次在叙利亚“安全区”联合巡逻。

土美8月初围绕在叙利亚东北部设立“安全区”达成一致，商定在土耳其境内设立联合行动中心，将“安全区”建成“和平走廊”。

不过，双方迄今没有谈妥“安全区”计划细节。土方多次抱怨计划进展缓慢，指责美国偏袒叙利亚库尔德武装，故意拖延。

叙利亚库尔德武装是美国打击极端组织“伊斯兰国”军事行动的盟友，是美国在叙利亚的主要扶植对象。土耳其政府把叙利亚库尔德武装视作土耳其境内分裂势力在叙利亚的分支，将它列为恐怖组织。土美因为这一分歧而关系紧张。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安先前给美方下通牒，要求在9月底以前设立“安全区”，否则土耳其将绕过美国“自己干”。埃尔多安8日抱怨说，就叙利亚“安全区”一事，土方与美方“每一步”都有分歧。

“安全区”设想由美国总统唐纳德·特朗普去年提出，目的是在叙利亚库尔德武装和土耳其这两个美国盟友之间建立一片缓冲区。

叙利亚政府认为美土在叙北部的军事存在是对叙主权的侵犯，予以谴责。（王宏彬）【新华社微特稿】

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