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印度尼西亚林火持续数月肆虐 连累邻国遭烟霾污染

2019年09月12日08:58  来源：新华网
 

　　印度尼西亚林火近几个月持续肆虐，连累马来西亚、新加坡等邻国遭受烟霾污染。马来西亚10日下令沙捞越州400多所中小学校停课，同时向这个州援助50万个口罩，以抵御烟霾污染。

　　马来西亚紧急情况应对部门10日说，东部地区沙捞越州当天烟霾污染加重，政府部门向当地运送口罩，帮助民众应对灾情。

　　沙捞越州教育部门说，鉴于空气质量显著恶化，包括州首府古晋在内的9个地区共347所小学和62所中学10日停课，涉及409所学校合计超过15万名学生。

　　除沙捞越州，马来西亚另有5个州10日空气质量显著恶化，首都吉隆坡明显受到烟霾笼罩，空气中有物体焚烧的气味。

　　新加坡环境保护部门10日说，受印尼廖内省、占碑省等地林火肆虐及烟雾蔓延的影响，新加坡当天出现轻微烟霾，预期24小时内空气污染状况会进一步恶化，因而提醒民众，“尤其是老人、儿童，以及患有慢性心脏或肺部疾病的人士”身体不适时及时就医。

　　印尼林火主要由烧芭垦荒引起，今年火势格外猛烈，苏门答腊岛6个省和加里曼丹岛1个省进入紧急状态。印尼政府7月底增派数千名军人和警察参与灭火，但截至本月火势仍在加剧。

　　根据印尼紧急情况应对部门掌握的最新情况，进入9月，全国森林有中高风险的潜在着火点数量一度在4天内增加6倍，达到6300多个。

　　上世纪90年代以来，印尼一些企业和个人以在热带雨林中放火的方式垦荒，既能烧出空地，又可将灰烬用作肥料，但这种垦荒方式对环境破坏较大，加剧烟霾污染，而且火势容易失控。

　　近年来，印尼采取限制烧芭垦荒的措施，只是烧芭做法仍然难以杜绝。

　　法新社报道，印尼占碑省一些中小学校暂时停课，多家幼儿园预期闭园至本月13日。

　　印尼政府部门正在继续增派人手灭火，尽量避免重演2015年悲剧。印尼2015年林火因烧芭触发，持续数月，据信是这一东南亚国家过去20年间遭遇的最严重林火，烟霾污染蔓延至周边多国。当时，印尼不得不求助邻国以及加拿大、俄罗斯等遥远国家支援灭火，被媒体描述为“印尼最大规模灭火行动”。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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