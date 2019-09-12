博尔顿“被炒” 伊朗：美国“极限施压”政策失败

伊朗总统哈桑·鲁哈尼的一名顾问10日说，美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿遭“炒鱿鱼”显示美国对伊朗的“极限施压”政策失败。

【溯“预言”】

鲁哈尼的顾问赫萨梅丁·阿什纳在社交媒体“推特”说，博尔顿遭边缘化和最终遭革职不“意外”，标志美国极限施压政策由于遭伊朗“建设性抵抗”而“失败”。

美国总统唐纳德·特朗普当天在社交媒体发布“炒掉”博尔顿的消息，说博尔顿已在他的要求下辞职。感谢博尔顿所做工作的同时，特朗普说他对博尔顿的许多建议“非常不赞同”。

伊朗政府发言人阿里·拉比埃提醒，博尔顿数月前预言伊朗只能再坚持三个月，如今伊朗岿然不动，博尔顿自己却“走人”。

借助“推特”平台，拉比埃发表看法：随着美方“战争和经济恐怖主义”的头号支持者博尔顿离去，美国白宫理解“伊朗的现实”会少一些障碍。

【斥“战车”】

据伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维在“推特”发布的消息，一名美国记者就博尔顿“被炒”向伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫提问，后者回复说，伊朗方面不会就美国内部事务发表任何声明。

扎里夫先前指认博尔顿和以色列总理本雅明·内塔尼亚胡等“B队”(B-team)成员强行把美国政府绑上对伊朗开战的战车。扎里夫所说“B队”指姓名首字母有B的一些人，如“博尔顿”和“本雅明”，一般认为倾向对伊朗开战。

博尔顿现年70岁，堪称国际关系“鹰派”人物，先前在三名美国共和党籍总统任期内任职，还曾出任美国常驻联合国代表，去年4月起出任总统国家安全事务助理。

博尔顿上任后就朝鲜弃核、与阿富汗塔利班谈判等事宜显现强硬立场。去年5月，美国退出伊朗核问题全面协议，恢复并追加对伊朗制裁，促使伊方放弃执行协议部分条款。

国际原子能机构本月9日说，伊朗已经安装新离心机，用于铀浓缩。只是，那些离心机没有投入运行。（王逸君）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、杨牧)