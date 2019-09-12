加拿大议会选举竞选活动开始

新华社渥太华9月11日电（记者李保东）加拿大总督帕耶特11日批准解散加拿大联邦议会。加拿大总理特鲁多随后宣布议会选举竞选活动正式开始，投票将于10月21日举行。

特鲁多11日上午前往总督官邸，请求帕耶特批准解散议会并获同意。特鲁多在离开总督官邸后表示，他领导的自由党政府在过去4年中取得一系列成绩，包括降低失业率、为中产阶层减税、重新谈判北美自由贸易协定等。他呼吁选民再次投票给自由党。

同一天，自由党的主要竞争对手加拿大保守党领导人希尔表示，特鲁多已失去执政所需的“道义上的权威性”。

在40天时间里，加拿大各政党和独立候选人将在全国展开竞选活动，争夺众议院的338个席位。加拿大一项最新民调显示，34.6%的受访选民表示支持自由党，30.7%支持保守党。

在2015年大选中，特鲁多领导的自由党赢得众议院184个议席，成为众议院第一大党；保守党位居第二，获得99个议席。

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