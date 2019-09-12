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津巴布韦前总统穆加贝遗体运抵首都哈拉雷

2019年09月12日08:49  来源：新华网
 

　　新华社哈拉雷9月11日电（记者 张玉亮）运送津巴布韦前总统罗伯特·穆加贝遗体的专机11日下午抵达津首都哈拉雷。津巴布韦总统埃默森·姆南加古瓦等政要以及上千民众到机场迎接。

　　姆南加古瓦在机场发表了简短讲话。他高度评价穆加贝的一生，称穆加贝为津巴布韦国父、革命导师和泛非主义的象征。

　　谈及追悼活动安排，姆南加古瓦表示，穆加贝的遗体将从机场运往一个军营举行悼念仪式，然后送往穆加贝位于哈拉雷北郊的住所。12日，穆加贝的遗体将运往哈拉雷南郊的鲁法罗体育场供民众瞻仰；14日，津政府将在哈拉雷西郊的国家体育场为穆加贝举行国葬；15日，穆加贝的遗体将下葬。

　　穆加贝6日在新加坡一家医院去世，享年95岁。从今年4月起，他一直在新加坡接受治疗。津政府派出由副总统肯博·莫哈迪为团长的代表团，乘专机赴新加坡接回穆加贝的遗体。

　　穆加贝去世当天，津政府授予其“国家英雄”称号，并宣布津巴布韦进入全国哀悼期，直至穆加贝葬礼日。目前津政府尚未宣布穆加贝的安葬地点。按照惯例，“国家英雄”将被安葬在哈拉雷郊外的国家英雄墓，但逝者家属也可要求安葬在家族墓地或其他地点。

　　穆加贝生于1924年，是非洲民族解放运动先驱。从上世纪50年代开始，他就投身津巴布韦的独立斗争事业。1980年，津巴布韦独立，穆加贝当选总理。1987年津改行总统制后，穆加贝一直担任总统。2017年11月，穆加贝辞去总统职务。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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