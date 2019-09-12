哈萨克斯坦总统：哈中进一步落实“一带一路”倡议前景广阔

新华社北京9月11日电（记者温馨）正对中国进行国事访问的哈萨克斯坦总统托卡耶夫11日在中国社会科学院发表演讲时说，哈中两国进一步落实“一带一路”倡议的前景十分广阔。

托卡耶夫于3月20日就任哈萨克斯坦总统，曾在苏联驻华使馆工作，先后担任过哈外交部长、哈政府总理、哈议会上院议长以及联合国副秘书长等重要职务。在他看来，古丝绸之路将哈中两国紧密联结在一起。在新的历史时期，哈中应继续坚定致力于推动全面战略伙伴关系不断向前发展，深度对接“光明之路”新经济政策和“一带一路”倡议，加强在国际舞台上的相互支持，以实现两国的共同进步与繁荣。

托卡耶夫说，哈萨克斯坦和中国正在积极推动在天然气、核能、采矿和石油化工等领域的生产合作。这些项目有助于创造新的工作岗位，创建生产高附加值产品的企业。

“我相信，我们尚未释放经济合作的全部潜力。”托卡耶夫说。

“中国在数字化、5G、大数据、物联网、人工智能等领域拥有公认的世界一流的研发技术。我们对中国在这些领域的工业项目非常感兴趣。”他说，哈萨克斯坦希望向中国市场供应更多的有机农产品。

他指出，哈中两国人民之间的历史联系和相互理解为两国关系发展提供了坚实基础。“就像两千年前一样，哈中两国人民正在共建21世纪的丝绸之路，创造无限的经济增长机会。”

托卡耶夫还表达了对人文领域交流合作的重视，希望两国人民广泛利用文学、艺术、影视作品等进行文明对话。

谈及国际合作，托卡耶夫表示，哈萨克斯坦和中国是世界舞台上可靠的合作伙伴。在国际组织框架内，两国互相支持彼此的国际倡议，在全球性问题上也携手承担起责任。

“我相信，未来哈萨克斯坦和中国将在推动欧亚大陆的繁荣、加强国家间对话和国际关系和谐方面共同发挥重要作用。”托卡耶夫说。

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