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英国苏格兰法院裁定首相“关闭议会”违法

2019年09月12日08:42  来源：新华网
 

　　新华社伦敦9月11日电（记者梁希之）英国苏格兰高等民事法院11日裁定，英国首相约翰逊实施议会休会的举措违法。政府表示将向英国最高法院提出上诉。

　　此前，由英国议会下院70多名议员组成的团体向苏格兰高等民事法院起诉，要求法院裁定约翰逊“关闭议会”违法。这一起诉在8月30日被法院驳回，理由是首相请求女王批准议会休会的决定是政治决策，不应该由法院做出裁决。

　　议员团体9月初又向苏格兰高等民事法院提出上诉，法院复审部三位法官11日裁定，首相请求女王批准英国议会自9日至12日之间择期休会至10月14日的做法违法。

　　法院公布的判决摘要指出，约翰逊要求议会休会有两个主要目的，一是阻止或阻碍议会让行政部门履责和对英国“脱欧”进行立法，二是允许行政部门在没有议会干预的情况下采取“无协议脱欧”政策。法院因此裁定要求议会休会这一做法违法并且无效。

　　牵头起诉的苏格兰民族党下院议员乔安娜·谢丽说，法院的这一裁决是“巨大的胜利”。而英国首相府发言人表示，对法院的裁决感到“失望”，将向英国最高法院提起上诉。

　　约翰逊8月末提出议会休会请求并得到英国女王伊丽莎白二世批准，议会自9月10日开始休会，直至10月14日。届时，英国距10月底“脱欧”最后期限仅有半个月。这一决定在英国朝野引起强烈反响，反对声音众多。舆论批评约翰逊此举挤压议会议事时间，为议员阻止政府“无协议脱欧”设置障碍。

　　英国高等法院6日曾驳回由反对“脱欧”的英国民间运动人士吉娜·米勒提出的反对暂停议会的请求，裁定约翰逊要求议会休会不违法。原告后来向英国最高法院提出上诉。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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