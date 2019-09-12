美俄亥俄州小型货机坠毁致2人死亡

新华社华盛顿9月11日电（记者邓仙来）据美国媒体引述美国俄亥俄州托莱多—卢卡斯县港务局消息，一架小型货机11日在托莱多机场附近坠毁，造成机上2人死亡。
托莱多—卢卡斯县港务局说，这架货机当地时间11日凌晨3点左右坠毁在托莱多机场东部一家汽车修理厂，撞击到地面上多辆汽车并引起大火，尚不清楚两名死者的详细信息及货机的所有者。目前没有其他人员受伤的报告。
托莱多—卢卡斯县港务局说，货机从得克萨斯州拉雷多市起飞，10日经停田纳西州孟菲斯市郊外，随后飞往俄亥俄州。
美国联邦航空管理局官员已抵达事故现场，将与美国国家运输安全委员会和俄亥俄州当地消防部门及公路巡逻队共同调查事故原因。
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