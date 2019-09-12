加州法案重新定义合同工 要求Uber将司机视为员工

人民网旧金山9月11日电（邓圩 宫欣）当地时间9月10日晚，加州参议院通过了一项具有里程碑意义的AB5法案，该法案将会极大地改变众多利用零工经济模式运作的公司的命运。

该法案要求将零工经济型工人重新划分为正式雇员，而不是个体承包商、合同工，享受公司提供的社会保障、医保、病假、和最低工资要求等员工福利。

美国消费者新闻与商业频道(CNBC)认为，AB5法案将可能改变加州100多万低工资工人的就业状况。零工经济公司将更难以证明他们的个体承包商不是员工，同时确保提供给他们关键的福利和保护。

零工经济公司被指责剥削工人劳动力

零工经济（Gig Economy）在全球范围内越来越普遍，具体含义指的是越来越多的人从事非全职工作，并且公司也日益依赖非全职人员来完成公司业务的一种经济和工作形态，其中Uber、Lyft等科技公司便是其中代表。Uber和Lyft旗下的共享乘车司机被归类为个体承包商。

对于雇主来说，零工经济模式已经证明是有利可图的，正如2016年加州大学洛杉矶分校的论文所述，雇主通过转用个体承包商、合同工，可以节省高达20%的成本。

AB5法案的作者，众议员洛伦娜·冈萨雷斯（lorena gonzalez）表示，由于工资、税收和开支的损失，以及对工人的社会安全网援助的补贴，加州每年因错误划分而损失约80亿美元。

Uber、Lyft等零工经济型公司一直被指责其剥削司机的劳动力。AB5法案的共同起草人、加州参议员玛丽亚·埃琳娜·杜拉佐（Maria Elena Durazo）在现场抨击科技公司和一些传统雇主，称他们数十年来一直利用假个体承包商的标签剥削工人。

加州工会表示，该法案的通过为“全美其他地区树立了遵循的标准”。

加州工会主席Art Pulaski表示，对工人的错误分类造成了一种腐蚀性的影响，波及到整个经济，破坏了保护和支持工人的法律。他说：“AB5是一个强有力的对手，对抗公司贪婪和猖獗的剥削，它正在推动各州在新兴和传统行业中存在的不平等。”

Uber、Lyft一致反对

目前，AB5的法案仍需通过加州众议会投票，投票结果预计将在本周议会期结束时举行。加州州长纽森（Gavin Newsom）对该法案表示支持，他曾表示如果议案通过投票，他会签字同意。不过据华尔街日报报道，纽森表示仍在与Uber，Lyft和其他寻求豁免措施的零工经济公司进行谈判。

该法案遭到了零工经济公司们的一致反对。

Lyft发表声明，表示对立法者们感到失望，“今天，我们州的政治领导层错过了一个支持绝大多数共享乘车司机的重要机会，司机们希望有一个深思熟虑的解决方案，在工作灵活性与收入标准和福利之间取得平衡”。

Uber还未做出回应。不过在上周的一篇博客文章中，该公司阐述了它希望与政治家和工会组织达成的妥协方案。“这就是为什么我们一直希望与加州其他共享乘车的公司、立法者、州长办公室和工会一起，提出一个真正创新的框架，我们相信这个框架将保留Uber对司机的关键利益（灵活性）和对乘客的关键利益（可靠性），同时提高工作的质量和安全性”。

Uber的一位高管对这项法案提出了更严厉的批评，他告诉《商业内幕》（business insider），这项法律将导致公司的经营方式根本性转变。该高管表示，Uber近期没有将司机归类为员工的计划。

Uber、Lyft恐破产

分析人士表示，如果AB5的法案通过实施，将会对Uber、Lyft一类的公司产生巨大影响。

巴克莱银行估计，仅重新分类以及2.9亿美元的相关成本，就可能使这些公司破产。

该行的分析师在给客户的一份报告中说，“除了工资上涨外，共享乘车公司还将承担一半员工的社会保障和医疗保险税，以及诸如医保、401K一类的员工福利而产生的费用”。

“由于目前Uber和Lyft的司机收入和奖励措施分别占总预订量的78%和76%，司机工资/福利成本增加25%，基本上会使利率降至零（如果不增加乘客的费率）。”

他们总结道：“我们认为，如果在个体承包商问题上做出不利裁决，Uber和Lyft都有可能破产。”

分析师普遍预计Uber将把法案产生的相关成本转嫁给消费者，导致乘车费用上涨。

Lyft的首席财务官布莱恩·罗伯茨（Brian Roberts）在花旗集团本周主办的一次会议上对投资者表示，任何与重新归类司机或积压的就业诉讼相关而造成的成本增加，都将转嫁给消费者。

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