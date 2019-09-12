第九届全日本青少年汉语卡拉OK大赛总决赛举行

第九届全日本青少年汉语卡拉OK大赛总决赛选手合影。

人民网东京9月11日电（记者 刘军国）据日本樱美林大学孔子学院消息，由该学院携手中国同济大学国际文化交流学院举办的第九届全日本青少年汉语卡拉OK大赛总决算11日在同济大学浙江学院举行。

当天下午2点，第九届全日本青少年汉语卡拉OK大赛总决赛正式开始。同济大学浙江学院校长董琦、同济大学党委副书记徐建平、樱美林大学校长助理杨光俊、孔子学院总部/国家汉办亚非处处长邵旭波先后致辞。杨光俊回顾了樱美林大学孔子学院与汉语卡拉OK大赛一路走来的历程，谈到用音乐的纽带联系起中日两国青少年的友谊，樱美林大学孔子学院将继续肩负起作为中日民间友好交流桥梁的责任，砥砺前行。

来自大阪大学、庆应义塾大学、早稻田大学、樱美林大学等日本11所大学的学生以及刚走出校园步入社会的青年选手们先后献唱，悦耳的汉语歌曲一首接一首，体现了他们对汉语及中国文化的热爱。作为东道主的同济大学浙江学院学生还准备了中国舞表演以及歌曲表达对日本朋友的亲切欢迎。

最终，16号选手堀由理以一曲《我是一只小小鸟》展现了十分积极的人生态度，获得一等奖。堀由理选手在歌曲间奏时告诉大家，每当遇到挫折与困难时，是这首歌给了她克服困难的勇气和坚持走下去的动力。为了参加本次比赛，现居住在比利时的她，两次自费往返于欧洲与日本之间，表现了她对本次大赛的重视和对中国的热爱。获得二等奖的选手竹下纱礼十分喜爱中国的影视作品《武媚娘传奇》，现场演唱了该剧的片尾曲《无字碑》。同样获得二等奖的选手常木生也则带来了一首近期火爆网络的歌曲《卡路里》。

大赛在选手们与同济大学浙江学院的志愿者们合唱的歌曲《朋友》中落下帷幕。

国之交在于民相亲。据悉，樱美林大学孔子学院常年致力于开展面向青少年的丰富多样的文化活动，培养日本青少年对汉语及中国文化的兴趣。汉语卡拉OK大赛更是带领日本青少年亲身感知中国的同时，将日本青少年暖暖的友情直接传递给中国民众，让中国民众也亲身感受这份漂洋过海的热情。

2019年是中日青少年交流促进年。本次大赛作为中日青少年交流促进年的指定活动，得到了日本外务省、中国孔子学院总部/国家汉办、中国驻日本大使馆教育处的支持。日本选手们纷纷表示，中国人的友好和热情给他们留下了深刻印象。

本届大赛从今年3月开始筹备，共收到来自北至北海道、南至九州的15个都道府县近百名日本选手报名参赛。经过严格的初筛以及紧张激烈的日本预选赛，共有18组选手（共20人）来到站在中国的总决赛舞台上。（完）

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