美方政客的纵容支持使乱港分子有恃无恐

新华社北京9月11日电 （记者马卓言）外交部发言人华春莹11日表示，正是因为美方一些政客的纵容支持，反中乱港分子才会如此肆无忌惮、有恃无恐，她要求美方“有些人”立即停止纵容暴力违法犯罪，立即停止干预香港事务。

在当日例行记者会上，有记者问：美国部分议员10日向国会提交议案，要求禁止美国公司向香港出口催泪瓦斯、胡椒喷雾、橡皮子弹等警用设备，因为香港警方对待示威者的方式遭到了很多批评。中方对此有何回应？

“我不知道美方这些议员是不是想将这些防暴器材都留在美国国内自己用呢？”华春莹说。

她说，关于近期在香港发生的事情，是非、曲直、黑白都是清清楚楚的。越来越多的国际主流媒体通过实地采访报道了香港的真实情况。一些俄罗斯媒体通过多张高清照片展示了示威者所持的内藏有刀刺的雨伞、燃烧弹等武器。报道说，一些人假自由民主之名实行恐怖犯罪活动，幕后黑手是香港暴乱的根本原因，而香港所谓的新闻自由到了荒谬的地步。

“我想问问美方这些议员，当极端暴力分子残忍袭击和伤害香港警察，瘫痪机场、地铁等公共交通设施时，你们所崇尚的法治在哪里？当上千名香港警务人员及其家属个人信息被非法暴露、受到疯狂网络霸凌恐吓时，你们所标榜的人权在哪里？当持不同意见的人士被蒙面黑衣人追逐、殴打、围攻，受到人身限制和伤害时，你们所宣扬的自由又在哪里？”华春莹说。

华春莹说，美方个别议员一方面将暴力违法犯罪美化为争取人权和自由，另一方面把香港警方的忍辱负重、克制执法污蔑为过度使用暴力。这是对自由、民主和人权的最大亵渎，是对香港止暴制乱、恢复秩序这一主流民意的公然蔑视，更暴露了他们极端的虚伪和赤裸裸的双重标准。

她说，美方警察又是如何对待示威者的？很多人对2011年“占领华尔街”运动、2015年马里兰州巴尔的摩骚乱以及最近波特兰市的示威画面恐怕都还记忆犹新。“今后，如果类似香港发生的事情在美国上演，美方这些议员还会如此‘仁善’吗？我们拭目以待。”

“正是美方一些政客的纵容支持，反中乱港分子才会如此肆无忌惮、有恃无恐。”华春莹说。

“我记得前不久，国务院港澳办新闻发言人杨光在关于香港当前局势看法新闻发布会上，曾援引毛泽东主席1963年所作《满江红》的几句词。今天，我想把那几句词的下面两句也续上：‘蚂蚁缘槐夸大国，蚍蜉撼树谈何易’！”华春莹说。

华春莹强调，香港事务是中国内政，不容任何外国政府、任何外国组织和任何外国个人干预。任何企图在涉港问题上玩火的人最终只会引火烧身、自食苦果！“我们奉劝美方有些人不要再装睡，也不要再犯浑，立即停止纵容暴力违法犯罪，立即停止干预香港事务。”

《 人民日报 》（ 2019年09月12日 04 版）

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