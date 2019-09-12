习近平同密克罗尼西亚联邦总统帕努埃洛互致贺电庆祝中密建交30周年

新华社北京9月11日电 国家主席习近平11日同密克罗尼西亚联邦总统帕努埃洛互致贺电，热烈庆祝两国建交30周年。

习近平在贺电中指出，中密建交30年来，两国关系保持良好发展。双方高层交往频繁，务实合作成果丰硕，人文交流日益扩大。我高度重视中密关系发展，愿同帕努埃洛总统一道努力，以两国建交30周年为新起点，增进政治互信，深化务实合作和友好交流，推动两国全面战略伙伴关系迈上新台阶，更好造福两国人民。

帕努埃洛在贺电中表示，密中关系建立在和平共处五项原则基础之上。建交30年来，密中关系取得长足发展。密方坚定奉行一个中国政策，支持“一带一路”伟大倡议。衷心祝愿密中关系在未来更上一层楼。

《 人民日报 》（ 2019年09月12日 01 版）

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