丝绸之路电视国际合作共同体高峰论坛举行

本报北京9月11日电 由中央广播电视总台、丝绸之路电视国际合作共同体主办的“2019丝绸之路电视国际合作共同体高峰论坛”9月9日至11日在北京举行。本届论坛以“全媒体融合 高质量发展”为主题，近400位中外嘉宾与会，其中包括来自43个国家和地区92家媒体机构的负责人。

中宣部常务副部长王晓晖在致辞中表示，丝绸之路电视国际合作共同体是促进“一带一路”人文交流的重要载体，希望丝路共同体弘扬丝路精神，讲好“一带一路”的精彩故事，唱响共建“一带一路”的大合唱，推动媒体融合向纵深发展。

本届论坛宣布成立了丝绸之路电视国际合作共同体理事会，理事会由来自23个国家和地区的29家主流媒体和制作机构组成。

中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄任理事会理事长，阿拉伯国家广播联盟秘书长阿卜杜拉希姆·苏莱曼、亚洲——太平洋广播联盟秘书长贾瓦德·孟塔基任副理事长，中央广播电视总台副台长阎晓明任副理事长兼秘书长。

据了解，丝路共同体由中央广播电视总台下属的中国国际电视总公司发起成立，已连续举办三届高峰论坛。目前，共同体成员及伙伴已发展到58个国家和地区共130家机构。

《 人民日报 》（ 2019年09月12日 06 版）

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