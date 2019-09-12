中国与世界的七十年：深度交织 守望相助

9月10日、11日，由国务院新闻办和上海市政府共同主办，上海社会科学院和上海市政府新闻办联合承办的第八届世界中国学论坛在上海举行，来自35个国家和国际组织的300多名专家学者参加本届论坛，共论“中国与世界：70年的历程”这一主题。

论坛现场，这些来自世界各地的“中国通”感慨，中国研究正日益显示出它的世界性。

“现在，全世界都在学‘中国话’”

“在我学汉学的时候，当时的研究者屈指可数。现在，全世界都在学‘中国话’。”中国学贡献奖获得者、85岁的荷兰皇家科学院院士施舟人的一番话，引发现场数百名与会者的共鸣。

讲着一口流利中国话的施舟人，是论坛开幕式现场颁发的第五届世界中国学贡献奖获得者之一。本届中国学论坛上共有4位学者获颁中国学贡献奖，另外3位分别是美国亚洲协会名誉会长卜励德、日本东洋文库研究部长滨下武志、哈佛大学荣休教授杜维明。

“我目睹了中美关系的发展轨迹。”卜励德感慨，自己大部分工作都致力于中美之间的人文交往。

过去，中国学研究在西方语境中曾是一门边缘性学科，现如今，海外中国学研究开始从边缘走向中心，研究广度与深度不断拓展。

“非常荣幸、非常高兴获得2019年第五届世界中国学贡献奖这一声誉卓著、值得珍重的奖项。”上世纪80年代初，滨下武志首次来到中国了解沿海地区的地方工业情况。“几十年来，我一直在逐个研究中国沿海地区、中国与亚洲、中国走向全球等情况。”

“世界各国将有更多机会分享‘中国红利’”

论坛现场，备受世界瞩目的中国经济发展，不可避免成为专家学者热议的话题。

“从1978年起，中国开启了改革开放进程，中国因此踏上快速发展的道路，成长为世界第二大经济体，也带动了全世界的发展。”捷克前总理伊日·帕鲁贝克说。

“追根溯源，我们走出了符合时代特征、具有中国特色的社会主义现代化发展道路。”上海社会科学院院长张道根说，“这是始终立足中国国情，根据中国实际，一步一步走出来的。”

改革开放深刻改变了中国的面貌，深刻影响了世界发展格局与全球发展的历史。中国不断发展壮大的过程，也成为中国拥抱世界、融入世界的过程。

“你不可能对中国的发展视而不见，最好的方式就是去了解她。中国是一个快速发展的巨大经济体，你无法加以遏制。”卜励德说。

新加坡国立大学东亚研究所所长郝福满认为，“随着中国深入推进中非合作、‘一带一路’等，世界各国将有更多机会分享‘中国红利’。”

而在北京大学教授樊纲看来，中国发展的新经验，从正面说明了重要的是“后发优势”，是学习和知识的引进。“改革开放以来的高速增长，尤其是后20年，应该说越来越多的是依靠这个‘后发优势’。”

“中国与世界命运相依”

怎么看中国？怎么看中国与世界？中央社会主义学院党组书记、第一副院长潘岳认为，“对人类命运共同体而言，古老文明，尤其是完成了现代性转化的古老文明，蕴藏着化解现实困境的宝贵经验，凝结着追求美好未来的恒久价值。”

古老文明并不都是完美的，但因其内生的开放包容传统，有益于形成各文明间平等对话的共同体。

“考察一个国家的发展，看的不仅仅是GDP，还必须从政治、文化乃至生态等多个方面来考察，这中间有一种内部的协调。”在杜维明看来，中国传统文化提供了和而不同的智慧。“即便有冲突，但是仍有对话的可能。总体上看，中国与世界命运相依。”

新中国成立70年来，中国人民与世界人民真诚相处、守望相助、命运相依。走进新时代，中国高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，积极推动人类和平发展事业。

“‘一带一路’倡议是改变全球地缘政治和经济格局的深远创举之一。”美国布鲁金斯学会约翰·桑顿中国中心主任李成认为，“一带一路”倡议是对现有世界经济秩序的补充，而非替代。

《 人民日报 》（ 2019年09月12日 06 版）

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