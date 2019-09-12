坚持用理性面对外部不确定性（钟声）

9月11日，中国国务院关税税则委员会公布第一批对美加征关税商品第一次排除清单，从9月17日起免除16项从美国进口商品的加征关税，具备退税条件的将退还已加征关税税款。这是从大局着眼的理性之举。

贸易战没有赢家，中方始终坚持不愿打、不怕打、必要时不得不打的立场。中方反制行动，是面对美方单方面挑起并不断升级经贸摩擦的正义之举。公布关税排除清单，体现出中方在应对中美经贸摩擦过程中一贯的理性、克制。中方的对美反制措施，不是为了反制而反制，更不是为了加征关税而加征关税。自今年5月13日试行开展对美加征关税商品排除工作以来，中国相关部门对申请主体的有效申请逐一进行审核，听取相关意见。加征关税，是否会使企业难以寻到替代来源，是否对相关行业造成负面结构性影响，是否影响民众生活质量……这些问题都被充分考虑到，体现了中国政府对本国人民和在华企业的负责任态度。

美方一些人刻意曲解中国公布关税排除清单，称之为中方无法承受经贸摩擦影响的象征。显然，他们这是一叶障目，抑或虚张声势。中国经济有足够韧性，不惧任何外部挑战。中国是世界上唯一拥有完整产业链的国家，美方加征关税不可能轻易破坏这种产业链，短期内只会更加突显中国在全球产业链的特殊价值。美中贸易全国委员会日前公布的调查结果显示，87%的受访美国企业没有也不打算将业务迁出中国。美国荣鼎咨询公司的数据显示，今年上半年，美国企业在华投资68亿美元，较过去两年同期均值增长1.5%。

坚决做好自己的事情，中方始终保持着清醒。稳步推进高质量发展，持续扩大开放，不断改善营商环境……中方不断消化外部压力的“秘诀”，一直为世人所称道。中国美国商会主席夏尊恩近日表示，该商会会员企业对中国政府开放市场的信心达到了历史高点，超过半数的会员企业认为中国是其全球战略布局的前三大投资目的地。中国市场不断增强的吸引力，就是对美方一些人不切实际的“经济脱钩”幻想的有力回击。

中美经贸摩擦一年多来，中方始终尽一切可能为经济持续健康发展增加动能，为提升人民生活水平和质量不懈努力。事实一再证明，面对外部层出不穷的种种不确定性，中方坚持以理性态度来应对，以办好自己的事情为关键，以保持自身稳定性来稳大局，就是最好的抉择。

《 人民日报 》（ 2019年09月12日 03 版）

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