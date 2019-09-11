外交部回应美国安高官博尔顿突然“被炒”

据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持11日例行记者会。记者会实录如下：

应国务委员兼外交部长王毅邀请，马尔代夫外长阿卜杜拉·沙希德将于9月17日至21日对中国进行正式访问。

此访是2018年底马尔代夫新政府成立后马外长首次访华。访华期间，王毅国务委员将同沙希德外长举行会谈，就双边关系及共同关心的问题深入交换意见。中方期待以此访为契机，增进政治互信，深化务实合作，推动两国面向未来的全面友好合作伙伴关系迈上新台阶。

问：第一个问题，今天日本正式公布了内阁改组名单，茂木敏充将任外务大臣，河野太郎将任防卫大臣，中方对此有什么评论？第二个问题，美国总统特朗普在推特上宣布解雇总统国家安全事务助理博尔顿。据了解，他是特朗普上台后解雇的第三位总统国家安全事务助理。中方对此有何评论？

答：内阁改组是日本内政。我们不做评论。河野太郎先生过去两年担任日本外相期间，为推动中日关系改善发展作出大量努力，中方对此予以积极评价。希望他今后能够为中日友好与合作作出更大的贡献，发挥更加积极的作用。我们对茂木敏充先生就任外相表示祝贺，希望两国外交部门共同努力，落实好双方领导人达成的重要共识，共同推动构建契合新时代要求的中日关系。

关于你的第二个问题。美国政府人事变动是美国内政，中方不作评论。正如中方一再强调的，中美关系保持稳定发展符合两国人民的根本利益，也是国际社会的共同期待。无论谁担任美国总统国家安全事务助理一职，我们都希望他为促进中美关系健康稳定发展发挥建设性作用。

问：据报道，菲律宾总统杜特尔特最近访华期间，双方领导人谈到了海上油气共同开发问题，中方是否提出了具体建议？菲方是否接受？

答：关于不久前杜特尔特总统访华的情况，中方已经发布了消息稿。习近平主席在会见中指出，中菲双方要搁置争议，排除外来干扰，集中精力搞合作、办实事、谋发展。把南海问题处理妥当了，中菲关系的气氛就好了、基础就稳了，地区和平稳定也就有了一份重要保障。双方在海上油气共同开发方面步子可以迈得更大些。杜特尔特总统表示，他主张选择合作而非对抗的方式和平解决南海争议，维护地区友好合作、和平稳定大局，这符合本地区各方利益。菲方愿同中方加快推进海上油气开发合作。双方宣布成立油气开发合作政府间联合指导委员会和企业间工作组。中方希望有关合作早日取得实质性进展，造福两国和两国人民。关于合作具体方案，中菲已就开展油气开发合作的基本原则和工作机制达成共识，双方将就此保持密切磋商。

问：谁将代表中国政府出席津巴布韦前总统穆加贝的葬礼？

答：穆加贝先生是津巴布韦卓越的民族解放运动领导人和政治家，一生坚定捍卫国家主权和独立，反对外来干涉，积极推动中津、中非友好合作关系。中方对穆加贝前总统的逝世表示沉痛哀悼。习近平主席已向津巴布韦总统姆南加古瓦发去唁电。中方将应邀派高级别代表团出席葬礼，具体人选将适时公布。

问：昨天一艘加拿大军舰穿越台湾海峡，中方对此有何回应？

答：我们对有关情况是清楚的。中方对外国军舰正常过航台湾海峡不持异议。但加方刻意高调对外宣布有什么特别的用意？我们希望加方用实际行动体现对中方主权和安全的尊重。

问：中方对美国总统国家安全事务助理博尔顿被解职有何回应？这件事对中美关系有何影响？第二个问题，美国部分议员周二向国会提交议案，要求禁止美国公司向香港出口催泪瓦斯、胡椒喷雾、橡皮子弹等警用设备，因为香港警方对待示威者的方式遭到了很多批评。中方对此有何回应？

答：关于第一个问题，刚才我已经回答了日本共同社记者的提问。这是美国内部的事情，中方不作评论。无论谁担任美国总统国家安全事务助理一职，都希望他能够为促进中美关系健康稳定发展发挥建设性作用。

关于第二个问题，我看到了有关报道。我不知道美方这些议员是不是想将这些防暴器材都留在美国国内自己用呢？

关于近期在香港发生的事情，是非、曲直、黑白都是清清楚楚的。我们注意到，越来越多的国际主流媒体通过实地采访报道了香港的真实情况。我刚刚看到，一些俄罗斯媒体通过多张高清照片展示了示威者所持的内藏有刀刺的雨伞、燃烧弹等武器。报道说，一些人假自由民主之名实行恐怖犯罪活动，幕后黑手是香港暴乱的根本原因，而香港所谓的新闻自由到了荒谬的地步。

我想问问美方这些议员，当极端暴力分子残忍袭击和伤害香港警察，瘫痪机场、地铁等公共交通设施时，你们所崇尚的法治在哪里？当上千名香港警务人员及其家属个人信息被非法暴露、受到疯狂网络霸凌恐吓时，你们所标榜的人权在哪里？当持不同意见的人士被蒙面黑衣人追逐、殴打、围攻，受到人身限制和伤害时，你们所宣扬的自由又在哪里？

美方个别议员一方面将暴力违法犯罪美化为争取人权和自由，另一方面把香港警方的忍辱负重、克制执法污蔑为过度使用暴力。这是对自由、民主和人权的最大亵渎，是对香港止暴制乱、恢复秩序这一主流民意的公然蔑视，更暴露了他们极端的虚伪和赤裸裸的双重标准！

美方警察又是如何对待示威者的？很多人对2011年“占领华尔街”运动、2015年马里兰州巴尔的摩骚乱以及最近波特兰市的示威画面恐怕都还记忆犹新。今后，如果类似香港发生的事情在美国上演，美方这些议员还会如此“仁善”吗？我们拭目以待。

我想指出，正是美方一些政客的纵容支持，反中乱港分子才会如此肆无忌惮、有恃无恐。我记得前不久，国务院港澳办新闻发言人杨光在关于香港当前局势看法新闻发布会上，曾援引毛泽东主席1963年所作《满江红》的几句词。今天，我想把那几句词的下面两句也续上：“蚂蚁缘槐夸大国，蚍蜉撼树谈何易”！

我想再次强调，香港事务是中国内政，不容任何外国政府、任何外国组织和任何外国个人干预。任何企图在涉港问题上玩火的人最终只会引火烧身、自食苦果！我们奉劝美方有些人不要再装睡，也不要再犯浑，立即停止纵容暴力违法犯罪，立即停止干预香港事务。

问：关于中美经贸磋商，美方多次表示，中方有意等到2020年美国大选后再达成一个对中国更加有利的协议，中方是这么想的吗？

答：这样的言论到底是不是符合实际，我相信你们心中有答案。

中方在中美经贸问题上的立场、态度和做法是始终如一的。我们从来不想打贸易战，希望通过平等、相互尊重的磋商，达成双方都能接受的、互利共赢的解决方案。我们希望美方也能显示同样的诚意和诚信，与中方共同努力，为通过平等和相互尊重基础上的磋商妥善解决中美经贸问题创造良好条件。

我注意到近期美国内各界出现很多理性声音，希望中美能够尽快谈成一个贸易协议，避免贸易摩擦升级。我认为这样的理性声音值得美方重视。

问：中方刚刚公布了第一批对美加征关税商品第一次排除清单，请问公布该清单的考虑是什么？

答：我也刚刚看到有关报道。请你向财政部询问。

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外交部将于明天（9月12日）下午在蓝厅举办湖南全球推介活动，当天例行记者会暂停一次。

根据2019年中秋节假期放假安排，外交部例行记者会将于9月13日（周五）休会一次，9月16日（下周一）正常举行。休会期间，外交部发言人办公室将照常通过电子邮件、传真、微信接受记者提问。

本周五就是中国传统佳节中秋节了。提前祝大家中秋快乐!

(责编：徐祥丽、杨牧)