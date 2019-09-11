庆祝中华人民共和国成立70周年”研讨会在雅加达举行

中国驻东盟大使黄溪连发表致辞。人民网记者 徐伟摄

人民网雅加达9月11日电（记者 徐伟、张杰）9月10日，中国驻东盟使团联合菲律宾（中国—东盟关系协调国）常驻东盟使团、印尼智库哈比比中心，在雅加达东盟秘书处举行“中国的发展与中国—东盟命运共同体的未来：庆祝中华人民共和国成立70周年”研讨会。东盟国家常驻东盟代表、对话伙伴国驻东盟大使及各国外交官、东盟秘书处官员、智库学者、高校师生、部分印尼中资企业和华社代表等300余人与会。

中国驻东盟大使黄溪连在致辞中表示，70年来，在中国共产党坚强领导下，中国经济和社会发展取得了举世瞩目的巨大成就，被誉为“中国奇迹”。从历史的角度审视“中国奇迹”，可以得出一些重要启示：一是坚持适合自身的发展道路，二是坚持与时俱进的发展理念，三是坚持改革开放的发展国策，四是坚持合作共赢的发展哲学。中国始终同东盟国家紧密相连、命运与共。双方相互尊重，友好共处，尊重各自选择的发展道路，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互尊重、相互支持，通过对话协商解决矛盾分歧。

东盟副秘书长德尼、菲律宾常驻东盟代表诺埃尔代表东盟方热烈祝贺中华人民共和国成立70周年和中国所取得的巨大发展成就，并表示，中方一贯尊重并支持东盟中心地位和共同体建设，双方战略伙伴关系水平不断提升，合作不断加强，友谊不断深化。双方正按照领导人共识，不断推动彼此人文交流，促进相互理解与信任。相信此次研讨会将为11月初举行的东盟—中国领导人会议和东盟—中国关系发展发挥积极作用。

印尼前副外长、外交政策协会主席迪诺表示，中国发展成就举世瞩目，中国模式应成为印尼和地区国家认真研究和参考的对象。中国发展带动东盟国家对华认识深刻转变，东南亚国家日益将中国视作对地区影响最大、对地区发展最攸关的国家。中国的崛起是大势所趋，任何遏制或孤立中国发展的企图都是愚蠢的。东盟—中国关系发展不断走深走实，成果丰硕，前景广阔，为东盟发展同域外国家对话伙伴关系发挥示范和引领作用。在当前全球多边主义受到威胁、地缘政治博弈不断升温的背景下，双方应沿着领导人确定的《中国－东盟战略伙伴关系2030年愿景》等路线图，全面推进政治安全、经贸、人文交流等领域合作，推动《东盟互联互通总体规划2025》与“一带一路”倡议对接，尽快完成《区域全面经济伙伴关系协定》磋商，以实际行动支持和践行多边主义，携手共同维护国际正义事业。

北京大学社科部副部长、盘古智库学术委员会秘书长王栋表示，中国发展得益于不断深化改革、扩大开放，积极参与经济全球化。东盟国家也从中国发展中获益。双方各领域合作成果丰硕，实实在在造福中国和东盟人民。双方应继续在维护多边主义和经济全球化、反对贸易保护主义、推动可持续发展等领域密切协作，不断丰富中国—东盟关系内涵，推动建立更加紧密的中国—东盟命运共同体。

此次研讨会系“中国－东盟关系雅加达论坛”第四场系列活动，与会人士还就中国的发展、中国—东盟关系等同现场嘉宾进行了交流互动。

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