“区域数字外交大会”在雅加达举行

人民网雅加达9月11日电（记者 徐伟）9月10日，印度尼西亚政府主办的“区域数字外交大会”在该国首都雅加达举行，本次会议以“数字外交：挑战和机遇”为主题，会议旨在为地区各国政府和利益攸关方针对外交官等如何利用信息和通信技术进行交流和制定政策建议提供平台。印尼外交部长蕾特诺、中国公共外交协会副会长罗林泉、中国—东盟中心秘书长杨秀萍以及其他来自16个国家的政府官员、数字外交领域专家学者、智库和企业界代表等与会。

蕾特诺主持开幕式并在致辞中表示，外交随着信息通信技术的发展而发生转变。针对如何在这一转变过程中充分利用机遇和克服挑战，她提出4点建议：首先，利用数字外交传播和平信息。她呼吁脸书、推特等互联网巨头采取切实举措制止暴力、极端主义和恐怖主义等有害信息通过互联网和社交媒体平台扩散。第二，把数字外交作为经济合作的工具。第三，把数字外交作为保护一国公民的工具。第四，数字外交是推动发展的工具。

罗林泉在致辞中说，数字外交改变了外交的工作方式，拓展了外交的活动空间。为充分发挥数字外交作用，维护共同利益，他建议：共同维护网络空间和平安全；加强数字经济合作；探讨制定数字外交地区规则。

杨秀萍表示，数字技术和社交媒体的发展，使人们更加自由、便捷、广泛地传播和获取信息，与此同时，也使各种“假消息”的传播速度更快、范围更广、危害性更大。对此，她建议，应及时发布真消息，以最快时间和最有力证据揭穿谎言，以正视听；利用法律手段严惩造谣者；加强应对“假消息”的国际合作。

本次大会为期两天，与会嘉宾围绕如何开展数字外交合作等相关话题进行广泛交流。

(责编：徐祥丽、杨牧)