“鹰派”代表博尔顿走人 美国外交政策何去何从

图为2018年10月3日在美国华盛顿白宫拍摄的约翰·博尔顿的资料照片。新华社发（沈霆摄）

人民网讯 综合报道，当地时间9月10日，美国总统特朗普宣布约翰·博尔顿将不再担任总统国家安全事务顾问。外媒分析称，特朗普将利用此次机会大展身手。

据美国有线电视新闻网11日报道，在某种程度上，博尔顿的离去意味美国政坛失去了一股稳定力量。

一直以来，作为“鹰派”的代表，博尔顿对如何捍卫美国的利益和动用美国力量有自己的看法，他的强硬路线鲜明、合乎逻辑，符合美国外交政策史上的一贯做法。

报道称，由于特朗普和博尔顿两人在此次离职风波各执一词，目前尚不清楚博尔顿是自发辞职还是被解雇，但他的离去将意味着特朗普在实施鸽派政策上有更多发挥的空间，美国的外交政策也将更具“领导人风格”。

文章还强调，为了获得选票，在2020年总统大选到来之前，特朗普需利用此次机会大干一场，实现连任。

尽管特朗普屡次抛出橄榄枝，朝鲜仍未放弃核武器试验；自特朗普宣布退出《伊核协议》以来，伊朗在核问题上越走越远；“通俄门”风波后，俄罗斯也在继续复兴道路。而博尔顿正是在这些问题上与特朗普频频作对。

另据英国《独立报》11日报道，尽管没有法律规定特朗普一定要听从博尔顿的建议，但作为总统国家安全顾问，博尔顿的存在自有意义。

文章还指出，虽然博尔顿和特朗普个人的观点可能存在分歧，但有必要让人来监督特朗普，尤其是当他表现得好像每一次谈判都像房地产交易一样简单的时候。

《爱尔兰时报》11日报道称，在博尔顿入驻白宫之前，他曾倡导动用美国力量颠覆伊朗政权。随着博尔顿的离去，特朗普对伊朗制裁的态度是否会软化仍然存疑。

新加坡《联合早报》11日则分析了博尔顿离去对中国的影响。中国人民大学国际关系学院教授时殷弘接受该报采访时指出，美国对华政策比较复杂，博尔顿最多只是助长了“鹰派”阵营而已。美国现在的全面对华强硬和竞斗态势，不会因为博尔顿下台而有明显变化。

9月11日，外交部发言人华春莹在例行记者会上回答相关问题指出，美国政府人事变动是美国内政，中方不作评论。正如中方一再强调的，中美关系保持稳定发展符合两国人民的根本利益，也是国际社会的共同期待。无论谁担任美国总统国家安全事务助理一职，我们都希望他为促进中美关系健康稳定发展发挥建设性作用。（实习生 李婷）

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