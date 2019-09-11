一边访华，另一边见乱港分子！德国为何表里不一？

梅兆荣：默克尔刚刚结束了第12次对华访问，拿到了不少经济利益。访问期间，她在香港问题上公开讲话还较谨慎。应该说，这次访问是成功的，但成功主要在经济合作方面。

德国外长做出接见香港暴徒这样的行动令人不可思议。这是赤裸裸的来干涉中国内政，鼓励暴徒搅乱香港，是违反国际关系准则的。人们不禁要问，他究竟想干什么，要把中德关系引向何处？