安倍改组内阁为修宪布阵

新华社东京9月11日电（记者郭丹）日本首相安倍晋三11日对内阁再次进行改组。19名内阁成员中，除副首相兼财务大臣麻生太郎和官房长官菅义伟留任外，另外的17名阁僚均有变动。
年仅38岁的原复兴政务官小泉进次郎被破格提拔为环境大臣，原日本经济再生担当大臣茂木敏充被任命为外务大臣，原外务大臣河野太郎被任命为防卫大臣。
新的内阁成员中，首次入阁的成员有13人，是历次安倍内阁改组中新进成员最多的一次。此外，新内阁成员中还有两位女性阁僚，一位是被任命为总务大臣的高市早苗，另一位是被任命为奥运大臣兼女性活跃担当大臣的桥本圣子。
当天上午，日本自民党还召开总务会议，确定党内高层人事安排。其中干事长二阶俊博、政务调查会长岸田文雄留任，原奥运大臣铃木俊一和原自民党干事长代理下村博文分别被任命为总务会长和选举对策委员长。安倍在自民党总务会议上表示，“全党要团结一致努力推进宪法的修改”。
此间分析人士认为，此次安倍进行的内阁改组和自民党高层人事安排，目的在于筑牢政权基础，为推进修改宪法而布阵。
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