美智库学者驳斥“外资企业大批撤离中国”论调

新华社华盛顿9月10日电（记者高攀 熊茂伶）美国智库彼得森国际经济研究所高级研究员尼古拉斯·拉迪10日撰写分析文章，称中美经贸摩擦并未导致流入中国的外国直接投资（FDI）减少，从而驳斥了一些美国政客有关对华加征关税导致大批外资企业撤离中国的错误论调。

拉迪在题为《外资企业真的成群结队撤离中国吗？》的文章中指出，目前非金融类FDI正以每年接近1400亿美元的增速流入中国，这意味着每个月有成千上万家新外资企业在中国设立。他表示，自2018年年中以来，中国FDI流入的年增长率约为3%，与此前5年FDI流入的年均增长率大体一致。

拉迪指出，FDI持续大规模流入中国的趋势也符合美中贸易全国委员会的调查预期。该委员会近期公布的调查显示，97%的受访美国企业在华运营盈利，87%的受访美国企业并未计划或已将生产搬离中国。

拉迪认为，“外资企业大批撤离中国”的观点几乎得不到实证支持。他指出，许多在华运营的外资企业，特别是美国企业，选择在中国生产主要是为服务中国快速增长的国内市场，这些企业并没动力将生产搬迁到其他国家和地区。

他说，以美国工程机械制造商卡特彼勒为例，该公司在中国数十家工厂制造的机械设备几乎都是用于中国国内市场销售；考虑到较高的运输成本，在美国生产挖掘机等设备出口到中国并不可行。他认为，像卡特彼勒这样的外资企业不太可能将任何生产搬离中国。

拉迪强调，在华运营的外资企业受益于几十年来在中国建立起来的广泛本地供应链和雇用的大量工人、高级工程师和经理，将生产搬离中国的成本很高，说易行难。

拉迪指出，过去几十年一直有外资企业撤出中国的案例，但中国有超过50万家外商投资企业，少数撤资案例并不代表普遍趋势。他表示，少数外资企业撤离中国通常有两种原因：一是外资企业因为商业策略失败后撤出中国；二是一些外资企业、特别是出口劳动密集型消费品的生产企业出于降低成本考虑，将生产迁到工资更低的其他地区。

拉迪认为，尽管美国对中国输美产品加征关税，但至少目前看来，跨国企业仍然认为中国拥有吸引投资的环境。他表示，美国一些政客认为外资大批撤离中国将迫使中国屈服于美方诉求，这只是一厢情愿的想法，很少会有在华运营的美国跨国企业将生产搬回美国。

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