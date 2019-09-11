德国巴斯夫：中国将是主要增长市场 开放政策让企业深入参与中国增长

新华社广州9月11日电（记者吴涛）在办公室入驻广东湛江后，巴斯夫湛江一体化基地重点项目负责人林汉平和其团队每月都与当地政府有一场“面对面相会”，商讨项目推进事宜，解决遇到的问题。

“每月一次的联席会议解决了很多麻烦。在中国政府的大力支持下，自巴斯夫与广东签署合作谅解备忘录以来的14个月中，项目建设取得了诸多重大进展，第一套投产的装置预计2022年就能开始运行。”林汉平说。

这是中德高级别财经对话以来，双方积极落实对话共识，推动工作进展的重要成果之一，树立了合作共赢的典范。

巴斯夫湛江一体化基地投资总额为100亿美元。建成之后将是德国巴斯夫在亚洲最大的生产基地，是该公司继德国路德维希港、比利时安特卫普之后的第三大生产基地。同时也是巴斯夫全球首个采用最新智能技术的新型一体化生产基地。

今年3月，巴斯夫启用位于湛江的联络办公室，并在4月正式成立了独资分公司巴斯夫一体化基地（广东）有限公司，负责推进项目建成。今年5月，巴斯夫宣布将在湛江基地新建一个工程塑料改性装置和一个热塑性聚氨酯（TPU）生产装置。

林汉平认为，在过去几十年的发展过程中，中国各级政府不断通过优化流程提升营商环境，中国的市场环境也在过去的几十年中变得更为开放和透明。巴斯夫独资的湛江一体化基地就是企业对中国信心的最好例子。

“中国拥有全球最大的化工产业市场份额，产能占全球40%，到2030年这个比率将接近50%。因此，中国将会是巴斯夫企业发展的主要增长市场。”林汉平说，中国政府致力于对世界开放市场，谋求可持续创新，这对于像巴斯夫这样的大型跨国企业尤为重要，这让企业能够进一步深入参与中国未来的增长。

林汉平说，巴斯夫将在中国持续投入，特别是在本地产能和创新领域。

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