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外交部副部长郑泽光：中国与巴西45年来创造了多个第一

2019年09月11日14:29  来源：人民网-国际频道
 
巴西驻华大使瓦莱
巴西驻华大使瓦莱

人民网北京9月11日电（符园园、古娜）9月10日晚，巴西驻中国大使馆在北京举办国庆招待会，庆祝巴西独立197周年。中国外交部副部长郑泽光出席了招待会。

郑泽光在致辞中说，今年是中巴建交45周年。45年来，在双方共同努力下，两国关系健康努力发展，创造了多个第一，巴西是第一个和中国建立战略伙伴关系的发展中国家，第一个和中国建立全面战略伙伴关系的拉美国家，也是第一个同中国双边贸易额突破一千亿美元大关的拉美国家。

他表示，巴西是西半球最大的发展中国家和新兴市场国家，在国际和地区事务中发挥着极其重要的作用。巴西人民热情友善，文化多元包容，独具魅力，是中国人民最喜欢、最熟悉的拉美国家之一。

郑泽光高度评价了巴西独立197年以来在经济社会发展方面取得的成就，他表示，近年来，巴西经济稳步增长，成为了地区发展和稳定的重要基石。同时，也相信在博索纳罗总统的领导下，巴西人民将在国家发展的道路上不断取得新的成就。

巴西驻华大使保罗·瓦莱在致辞中说，1822年9月7日，巴西宣布独立，标志着巴西人民寻求自由国度和人民福祉而不断前进的开端。凭借着和平主义精神，巴西与许多国家建立了广泛的联系和友谊，包括中国——这个与巴西相距遥远的大国。

瓦莱说，今年是巴西独立197周年，同时也是中巴建交45周年。建交以来，两国关系日益紧密、成熟并愈发充满活力。双边投资流动也变得越来越重要，特别是中国在巴西能源和交通等领域的重大基础设施投资。

瓦莱表示，今年中巴两国高级别会议议程密集，5月巴西副总统莫朗访华，7月中国国务委员兼外交部长王毅访巴，10月巴西总统博索纳罗将来华访问，11月巴西还将举办金砖国家峰会。他表示相信，两国关系将进一步深化，中巴友谊将地久天长。

外交部副部长郑泽光
外交部副部长郑泽光
(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)
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