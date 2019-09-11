让冲突地区的儿童远离战争

纽约联合国总部广场，2018年冲突中儿童死亡规模书包展示。李凉 摄



人民网联合国9月11日电（记者 李凉）9月是世界各地儿童返校的季节，在纽约联合国总部空旷的广场，摆放整齐的3758个书包，诉说着忧伤的故事，期盼和平的到来。

这是联合国儿童基金会为纪念《儿童权利公约》通过30周年，在第74届联合国大会召开之际举办的一次展示活动，旨在呼吁各国在冲突时期保护儿童的权利，保障无辜平民的安全。

每个书包象征着一个孩子的消失。据联合国关于儿童与武装冲突的2019年年度报告，去年冲突地区有12000多名儿童被杀或致残，这是自联合国开始监测和报告这一严重违法行为以来的最高数字。这些只是经过验证的事件，实际数字可能要高得多。

每个书包将开启一个孩子的希望。联合国儿基会执行主任亨丽埃塔·福尔说：“联合国儿基会的书包一直是孩子们的希望和无限可能性的象征。”据活动策划部门介绍，本次展示于8日开始，持续到12日。活动结束后，这些书包将分发到世界各地，支持儿童教育，继续他们的旅程。

中国常驻联合国代表张军在此前安理会儿童与武装冲突问题公开辩论会上表示，中方反对并谴责武装冲突中侵害儿童权益的行为，支持联合国及安理会为保护武装冲突中儿童所作的各项努力。中方愿同各方共同努力，让冲突地区的儿童告别武器，远离战争，快乐而有尊严的生活，开创个人、国家和世界的美好未来。

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