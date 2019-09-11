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中国驻开普敦总领馆启动“中国梦奖学金”

2019年09月11日13:27  来源：新华网
 

　　新华社开普敦9月10日电（记者高原）中国驻开普敦总领馆10日举办教师节招待会暨“中国梦奖学金”启动仪式。

　　中国驻开普敦总领事林静在仪式上致辞说，“中国梦奖学金”系总领馆为鼓励当地华侨子女学习中文设立的首个奖学金项目。他说，对于在南非长大的华侨子女来说，学会中文是他们了解和传承中华文化的必修课和基本功。他希望华侨子女们能够学好中文，继承和发扬中华文化。

　　林静还高度评价在当地工作的各位中文老师的教学工作，称赞他们不但肩负着传播中华文化的职责，而且是中南友谊的推动者及践行者，为华文教育在当地的繁荣发展和中南人文交流作出了积极贡献。

　　正在开普敦访问的浙江师范大学艺术团还为来宾献上了舞狮、太极拳、竹笛演奏等具有浓郁中国文化特色的节目，受到一致好评。

　　开普敦领区各孔子学院的中外方校长、中文教师、志愿者及领区16个主流侨团的代表出席了当天仪式。

(责编：李婷(实习生)、燕勐)
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