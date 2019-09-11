述评：断“链”之忧凸显全球产业荣损相伴

新华社北京9月11日电 题：断“链”之忧凸显全球产业荣损相伴

新华社记者乔继红 杜白羽

越来越多的信号显示，全球制造业出现疲软迹象：美国制造业十年来首现萎缩，德国制造业正经历金融危机以来最差表现，日本和英国等多国的制造业采购经理人指数连续数月位于荣枯线以下，显示了制造业持续萎缩……

美方一些人挑起贸易战破坏全球供应链，被认为是导致制造业疲软的重要原因之一。英国《经济学人》刊文指出，数十年来让跨国企业受益的全球供应链正面临严重威胁，关税战争就是其中之一。美国供应管理学会对美国制造业企业的调查显示，贸易战不仅导致企业出口减少，还带来了供应链重新布局的挑战。

伴随经济全球化深入发展，高度整合的产业链、供应链体系让世界经济“筋骨”相连。具体到制造业所依托的现代全球零部件产业，其供应链跨国跨洲、复杂交错，根据市场规律自发形成，稳定安全运转了几十年。全球制造企业正是依托这条供应链，融合各国生产要素和比较优势，建立起彼此依存、荣损相伴、休戚与共的利益共同体。

美方一些人挑起并升级贸易战，扭曲了基于市场规律形成的产业价值链，让跨国企业赖以生存的全球供应链陷入混乱。

中美是全球产业链、供应链的重要环节。中国对美出口的最终产品中包含大量从他国进口的中间产品和零部件。美国对来自中国的进口产品加征关税，受害的将是包括美国企业在内的与中国企业合作的众多跨国公司。加征关税措施导致供应链成本人为增加，影响供应链的稳定和安全，使企业经营面临巨大的不确定性。

自去年12月以来，长期被称为全球经济“金丝雀”的韩国出口月度数据遭遇“9连跌”，其中对华和对美出口均出现较大跌幅。专家认为，中国货物出口的约40%，高科技产品出口的三分之二，都是在华外资企业实现。韩国、日本等国向中国出口大量半导体芯片等中间产品和零部件，经中国组装测试后再输往最终目的地美国，贸易战对韩国出口企业的冲击难以避免。

当今世界高效运转的产业链、供应链，是多年来市场参与者依据市场规律和国际规则、充分发挥其比较优势而逐渐演进的成果，中国的“世界工厂”与国际产业枢纽地位，源自全球企业资源优化配置的理性选择。中国在全球产业链供应链中的地位难以被替代。潜力巨大的消费市场和生产研发基地，高素质的劳动力资源，发达的交通网络和信息通信技术等基础设施，完备的工业配套能力等优势，对跨国企业有着磁石般的吸引力。《纽约时报》评论称，对于苹果这样的美国公司来说，中国难以替代，因为在中国，产品生产规模、工人技术、基础设施以及成本等诸多要素都恰到好处地结合在一起。

“替代中国”的成本之高和放弃中国市场损失之大，让很多跨国企业在考虑供应链重构时更加谨慎。今年，特斯拉超级工厂落户上海，因为对特斯拉而言，同样的生产线，在中国成本比美国低50%。马斯克说，“中国就是未来”。德国宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐说，“对宝马来说，中国不仅是一个消费市场，更是创新源泉和产业价值链的核心枢纽”。

经济全球化是生产力发展的客观要求，是国际分工和科技进步的必然结果。以邻为壑的单边主义和保护主义，只会让自己孤立于国际分工和世界市场之外，错失经济全球化的巨大红利。中美作为世界前两大经济体，受益于经济全球化并在此进程中形成了高度互补、利益交融的互利共赢关系，未来理应通过磋商化解分歧，继续以合作谋求共赢，共同做大世界经济的蛋糕。

(责编：李婷(实习生)、燕勐)