新华社华盛顿9月10日电 热点问答：美“鹰派”国安高官博尔顿为何突然“被炒”

新华社记者刘晨 刘阳 刘品然

美国总统特朗普10日宣布，总统国家安全事务助理约翰·博尔顿已在他要求下辞职。博尔顿由此成为特朗普任内离职的第三位总统国家安全事务助理。

分析人士认为，随着“鹰派”人物博尔顿的离开，特朗普政府外交政策或更倾向多“动口”、少“动手”。

为什么“被炒”？

与“老板”特朗普政见不合被视为博尔顿“走人”的主要原因。特朗普10日在他的推特中说得直白：他和政府中其他人一样，对博尔顿很多建议“非常不赞同”。白宫发言人随后说，特朗普与博尔顿在很多问题上都“不合拍”。

过去数月里，特朗普与博尔顿在伊朗、朝核、委内瑞拉等问题上分歧日益明显。博尔顿一直想用“拳头”说话，但特朗普并不愿动用军事选项。他近日还提出愿无条件与伊朗总统会面，并两次与朝鲜最高领导人金正恩会晤，这些均与博尔顿意见相左。

美国一些媒体认为，终结两人“宾主”关系的最后一根稻草可能是近日美国与阿富汗塔利班举行的和谈。据美媒报道，博尔顿上周一直游说特朗普不要同塔利班签署任何和平协议，招致特朗普不快。美国有线电视新闻网的报道说，两人9日晚再因特朗普计划邀请塔利班代表到戴维营会谈一事争执不下，最终导致特朗普要求博尔顿辞职。

不过，博尔顿对自己“被炒”一事另有说法。他在特朗普发推后公开表示，是他主动请辞，而非“被炒”。

“走人”意料之中？

特朗普突然“炒掉”博尔顿，确实令各方措手不及。在白宫10日对媒体公布的日程安排中，还赫然写着博尔顿将与国务卿蓬佩奥、财长姆努钦出席当天下午的一场新闻发布会。

但对华盛顿政治圈内人而言，博尔顿离职更像是“另一只靴子落地”，并不特别令人意外。有的美媒甚至以“博尔顿能撑到现在实在让人惊讶”为题。

去年4月，特朗普用这位言论出位的福克斯新闻频道评论员换下循规蹈矩的陆军中将麦克马斯特。有媒体评论说，特朗普当时在博尔顿身上“似乎看到了自己的影子”：口无遮拦、厌恶联合国等多边国际机构、反对伊核协议、质疑美情报界有关俄罗斯干预美国大选的指控。博尔顿还多次表示自己无条件支持特朗普执政理念。这都让特朗普一度认为“这就是我想要的人”。

然而，就职后的博尔顿一直坚持自己观点，令特朗普渐生不满。今年入夏以来，坊间就不断传出博尔顿快走人的消息。美国《纽约时报》曾援引多名消息人士的话说，特朗普并不喜欢博尔顿，私下里曾说是自己约束了博尔顿，不然美国可能会陷入更多战争。

此外，博尔顿的行事方式在同僚中也不受欢迎。有报道说，他与蓬佩奥和美国前国防部长马蒂斯都曾因外交政见不同而起争执。

影响外交走向？

总统国家安全事务助理一职与国务卿、国防部长并称美国国安领域的“三驾马车”，分量可想而知。特朗普说将于下周宣布博尔顿继任者。该职位暂由总统国家安全事务副助理查尔斯·库珀曼代理。

一些分析人士认为，随着“鹰派”博尔顿谢幕，特朗普政府外交团队中“好战者”减少，未来美国选择武力解决问题的风险降低。

肯塔基州共和党参议员兰德·保罗说，随着博尔顿离开，“世界范围内出现战争（的可能性）都呈指数级下降”。

美国公共政策智库国家利益中心高级主任哈里·卡齐亚尼斯认为，特朗普心目中博尔顿继任者应是一位不寻求颠覆伊朗政权、愿意减少美国在中东驻军、支持与朝鲜对话的人。换句话说，是与特朗普现阶段目标一致的人。

美国总统与国会研究中心副主任丹·马哈菲对记者表示，毫无疑问，未来在美国外交政策中只有一个声音真正至关重要——那就是特朗普本人的声音。

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