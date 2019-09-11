英国鼓励大学毕业生从教 最低年薪将涨至3万英镑

中新网9月11日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，为了鼓励更多的大学毕业生从事教师职业，英国政府计划大幅度提高新教师的薪资，到2022至2023年，新教师的年薪将达到3万镑。此外，政府还计划增加中小学经费71亿英镑。

据报道，英国教育部表示，此举目的在于使新教师一职，成为大学毕业生就业市场上最具有竞争力的职业之一。目前，英格兰和威尔士(除伦敦以外地区)教师的最低年薪23720英镑，伦敦的教师最低年薪29664镑。

新任教育大臣加文·威廉姆森在写给教师薪资复查机构的信中表示，他希望吸引最好的人才进入教师职业，使中小学能够在劳动力市场跟大公司竞争，招揽最聪明和最佳的人才从事教师职业。

英国首相约翰逊近日还宣布，2020年，英格兰中小学的拨款将增加26亿英镑，2021年将增加48亿英镑，到2022至2023年，中小学的拨款将比目前多出71亿镑。约翰逊希望让所有年轻人的人生获得最好的开端。

新的拨款计划意味着，教育特殊需要儿童的经费增加了7亿镑，从2020年起，中学生人均每年经费将达到至少5000英镑，2021年开始，小学生人均经费将至少达到4000镑。

近年来，一些中小学的校长一直在呼吁增加拨款，一些小学甚至因为经费不足而在周五提前放学。

对于政府增加教育拨款计划，独立智库机构财政研究所表示，教育机构增加拨款后，学校的经费将恢复到，2010年政府节省开支以前的水平。(林朱庆)

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