莫迪：印度将对一次性塑料说再见 拟开发替代品

中新网9月11日电 据外媒报道，印度总理莫迪9日在联合国防治荒漠化公约缔约方会议上表示，印度将在几年内向一次性塑料说再见，并将致力于开发环保的替代品以及高效的塑料收集和处理方法。

资料图：印度总理莫迪。中新社记者 盛佳鹏 摄

莫迪称，向一次性塑料说再见的时候到了。他表示，未来的实施方向将从行为改变开始。只有当社会的所有部门都决定实现某些目标时，才能看到预期的结果。据报道，印度曾于2018年承诺，到2022年前停止使用所有一次性塑料。

而在一次媒体吹风上，印度环境部长普拉卡什·贾瓦德卡尔曾表示，“他(莫迪)没有说禁令。他说的是，对一次性塑料说‘再见’。他谈论的不是所有垃圾，他是在呼吁人们不要用垃圾。”

贾瓦德卡尔称，不回收塑料垃圾的确是个问题，因此关注的焦点也应放在回收和再利用方面，“所以，将有两方面的行动：一是回收、再利用以及管理塑料垃圾，二是对一次性塑料说‘不’。”

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