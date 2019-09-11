阿曼—中国新闻论坛在京举行

人民网北京9月11日电（记者曾书柔、韩晓明）由阿曼记协和阿曼驻华使馆主办、中国记协协办的阿曼—中国新闻论坛11日在京举行。来自两国政界、学界、媒体界的约200名代表就阿中两国关系的历史与前景、媒体作用等话题进行了研讨。

与会人士认为，中阿友谊源远流长，当今新闻媒体已成为中阿交流合作的桥梁纽带，在中阿两国合作发展进程中起着助推器的作用。

阿曼记协副会长萨利姆·贾赫沃利表示，近年来，阿中媒体交流蓬勃发展，合作内容不断丰富，合作形式更加多样；未来，双方可以深化新闻报道合作、提高媒体交流合作成效、加强新媒体领域交流。

中国记协党组成员、书记处书记田玉红表示，新闻交流是民心相通的重要纽带，中阿双方将通过更高频次、更高质量的新闻交流，增进两国人民相互理解，推动两国各领域务实合作。

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