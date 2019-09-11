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中国产电动公交车在哥伦比亚西部城市投运

2019年09月11日11:10  来源：新华网
 

　　新华社哥伦比亚卡利9月10日电（记者高春雨）由上海申沃客车有限公司（申沃）制造的26辆电动公交车10日在哥伦比亚西部考卡山谷省省会卡利市投入运营。

　　此次投运的电动公交车长8.6米，车身采用绿白两色涂装，车内配备实时监控系统、空调、手机充电接口、安全锤、轮椅踏板等设施。据了解，这批车于7月底在上海装船，本月初运抵哥伦比亚。

　　卡利市市长莫里斯·阿米蒂奇在当天的发车仪式上表示，中国电动公交车的到来标志着卡利进入了“绿色出行新阶段”。他告诉记者，卡利计划在今年年底前通过公开招标引进300多台电动公交车，“希望更多中国客车企业参与其中，让更多中国产的电动客车行驶在卡利的大街小巷”。

　　申沃技术中心工程师赵庆振介绍，此次投运的电动公交车驾驶区采用全液晶仪表盘，车上配置的磷酸铁锂电池续航里程超过300公里，在行业内处于领先水平。此外，由于采用再生制动技术，车辆行驶里程得到延长。

　　当地司机何塞·伦希福告诉记者，他很高兴成为首批申沃电动公交车驾驶员，“我开的这辆车零排放、低噪音、运行平稳，开起来很舒服”。

　　卡利市负责运营这批电动公交车的客运公司经理爱德华多·贝利尼说：“近年来随着技术不断发展，成本逐渐降低，人们对电动车的认可度越来越高。中国的技术处于国际领先水平，中国很多城市都有丰富的电动公交车运营经验，因此我们信赖中国造的电动客车。”

　　为应对空气污染等问题，哥伦比亚今年7月通过一项法律，规定自法律生效起6年内，电动车在各城市公交系统每年新购车辆中的比例不低于30%。

(责编：李婷(实习生)、燕勐)
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