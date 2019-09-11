美财政部宣布制裁与哈马斯等组织相关的个人和实体

新华社华盛顿9月10日电（记者刘晨 刘阳）美国财政部10日宣布，制裁15个与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）和极端组织“伊斯兰国”等组织相关的个人和实体。

财政部在当天发布的声明中说，此次遭到制裁的个人和实体与哈马斯、“伊斯兰国”、伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”和“基地”组织等相关。声明说，此次制裁是美国强化反恐的措施之一。

财政部推出此次制裁的时间恰逢“9·11”恐怖袭击18周年纪念日前夕。美国总统特朗普10日签署行政令，强化美方通过金融制裁手段打击“恐怖组织”头目及其金融活动的能力，财政部此次制裁措施正是根据该行政令推出。

根据相关规定，受制裁对象在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其进行交易。

2001年9月11日，恐怖分子劫持了美国民航4架客机，两架撞塌了纽约世贸中心双子塔，一架撞毁华盛顿五角大楼一角，另一架坠毁。这一系列袭击导致约3000人死亡。

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