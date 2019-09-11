登革热已致菲律宾逾千人死亡

新华社马尼拉9月11日电（记者袁梦晨 杨柯）菲律宾卫生部官员10日说，今年以来登革热疫情已导致该国超过1000人死亡。

菲律宾卫生部副部长恩里克·多明戈10日接受新华社记者采访时说，今年1月1日至8月24日，菲律宾全国已有超过24.9万人确诊登革热，其中1021名患者因登革热死亡，死者中有近四成是5岁至9岁的儿童。

多明戈说，菲律宾今年的登革热患病人数和死亡人数都是去年同期的约两倍。菲卫生部已于8月6日宣布全国进入登革热疫情暴发状态。他说，目前疫情尚未得到控制，预计未来数月患病人数和死亡人数仍将进一步上升，因此呼吁民众继续提高警惕，及时采取灭蚊防蚊措施。

世界卫生组织寄生虫病研究专家加夫雷·加拉帕西西日前表示，随着菲律宾进入雨季后降水增多，该国登革热疫情可能还将持续1至3个月。

登革热是由登革病毒引起、经蚊媒传播的急性传染病，主要在热带和亚热带地区流行，典型症状包括持续发热、头痛、肌肉痛、关节痛等，严重时可致死亡。

今年以来，登革热疫情肆虐菲律宾、越南、马来西亚等多个东南亚国家，各国纷纷采取发布警报、积极灭蚊等措施加强防控。

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