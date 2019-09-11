民调显示六成美国民众认为美国经济明年有衰退风险

新华社华盛顿9月10日电（记者许缘）美国《华盛顿邮报》和美国广播公司10日公布的联合民调结果显示，随着对贸易摩擦担忧加剧，有60%受访美国民众认为明年美国经济“很有可能”或“有可能”出现衰退。

根据民调结果，与去年11月时相比，认为美国经济目前表现“优秀”或“良好”的受访者比例大幅下降近10个百分点至56%。有43%的受访者认为，美国政府的贸易和经济政策增加了明年经济衰退的可能性。同时，60%的美国民众担心经贸争端将提高家庭购买成本，其中三分之一的人表示对此“非常担心”。

按性别来看，调查显示，美国女性对美国经贸政策认可度较男性更低，仅有30%。

本次民调于9月2日至5日进行，1003名美国成年人参与了民调。

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