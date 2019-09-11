日本H2B火箭发射前发射台起火

新华社东京9月11日电（记者华义）日本一枚H2B火箭原定11日上午发射，给国际空间站送去“鹳”号货运飞船，但发射前，火箭发射台发生火灾，发射被紧急取消。
日本宇宙航空研究机构和三菱重工原计划11日6时33分（北京时间5时33分）在鹿儿岛县种子岛宇宙中心发射一枚H2B运载火箭，将“鹳”号货运飞船送往国际空间站。
当地时间11日3时5分（北京时间2时5分）左右，鹿儿岛县种子岛宇宙中心的移动发射台被发现发生火灾，冒出大量白烟。现场人员紧急灭火。当地时间6时24分，三菱重工发布消息称仍在灭火，火灾原因调查和确认事故影响需要时间，当天发射取消。
H2B火箭是日本主力运载火箭H2A的改进加强型。H2B火箭于2009年服役，此前7次发射全部成功。
【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻 从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】