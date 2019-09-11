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日本H2B火箭发射前发射台起火

2019年09月11日09:31  来源：新华网
 

　　新华社东京9月11日电（记者华义）日本一枚H2B火箭原定11日上午发射，给国际空间站送去“鹳”号货运飞船，但发射前，火箭发射台发生火灾，发射被紧急取消。

　　日本宇宙航空研究机构和三菱重工原计划11日6时33分（北京时间5时33分）在鹿儿岛县种子岛宇宙中心发射一枚H2B运载火箭，将“鹳”号货运飞船送往国际空间站。

　　当地时间11日3时5分（北京时间2时5分）左右，鹿儿岛县种子岛宇宙中心的移动发射台被发现发生火灾，冒出大量白烟。现场人员紧急灭火。当地时间6时24分，三菱重工发布消息称仍在灭火，火灾原因调查和确认事故影响需要时间，当天发射取消。

　　H2B火箭是日本主力运载火箭H2A的改进加强型。H2B火箭于2009年服役，此前7次发射全部成功。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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