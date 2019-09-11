以色列南部遭火箭弹袭击 以总理被迫临时撤离

新华社耶路撒冷9月10日电（记者陈文仙 尚昊）当地时间10日晚，以色列南部遭受来自加沙地带火箭弹的袭击，在以南部城市做竞选演讲的以总理内塔尼亚胡被迫中断演讲临时撤离。

当晚，以色列南部城市阿什克隆和阿什杜德拉响火箭弹袭击警报。据以色列媒体公布的视频显示，正在阿什杜德发表竞选演讲的内塔尼亚胡被迫中断演讲，在安保人员的护送下紧急离开讲台。

内塔尼亚胡领导的利库德集团一名新闻发言人对新华社记者表示，内塔尼亚胡后来重新回到讲台完成了演讲。根据以色列议会日前通过的议案，以色列将于9月17日举行议会选举。

以色列国防军当晚发表声明说，从加沙地带向以色列南部发射的两枚火箭弹，均被以军“铁穹”防御系统拦截。火箭弹袭击后，以色列警方加强了该地区的安保措施，并要求市民保持警惕。

另据以军当天早些时候发布的消息，以军一架军用无人机9日晚在加沙地带坠落。巴勒斯坦媒体报道说，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）部队在加沙地带南部拉法地区以东击落了这架无人机，该无人机目前在哈马斯部队手里。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)