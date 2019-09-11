以总理说伊朗“自毁秘密核设施” 伊反驳以玩把戏

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡9日声称，伊朗方面近期自行摧毁一个用于“发展核武器的秘密核设施”，但他没有提及具体时间和更多细节。

伊朗官员随后反驳说，以方在玩“狼来了”的把戏。

【示“证据”】

内塔尼亚胡说，那座核设施位于伊朗中部城市阿巴代附近，伊方在那里“做试验”，“用以发展核武器”。

“当伊朗意识到我们发现了那处设施，他们是这么干的：摧毁了那座设施，”内塔尼亚胡告诉媒体记者，“他们把它抹去了。”

他没有提及伊朗在那处设施做了哪些试验，没有提及伊朗摧毁设施的具体时间。

内塔尼亚胡向媒体记者展示两张卫星拍摄的图片，说一张照片6月拍摄，另一张7月拍摄。第一张照片显示一处建筑完好，第二张显示该建筑部分损坏。

按照他的说法，以色列情报机构依据从伊方获取的文件发现那处“秘密核设施”。

多家媒体报道，内塔尼亚胡所说似乎是他去年4月30日宣布从伊朗秘密设施获取的文件。

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫9日晚些时候在社交媒体“推特”回应说，“拥有真正核武器的人喊狼来了，对象是据称‘已经摧毁了’的伊朗设施”。

法新社报道，以色列据信是中东地区唯一有核武器的国家，只是以方从来没有正式承认。

【玩“把戏”】

内塔尼亚胡披露伊朗“秘密核设施”，正值国际原子能机构在维也纳召开会议，距离以色列举行议会选举大约一周。

美联社报道，内塔尼亚胡希望国际社会对伊朗采取“更严厉措施”。

美国政府去年5月退出伊朗核问题全面协议并恢复对伊朗制裁。伊朗方面今年5月宣布，停止履行伊核协议部分条款，强调必须维护伊方在协议中的利益。

国际原子能机构9日确认，伊朗在中部城市纳坦兹安装新离心机，可用于更快、更有效的铀浓缩，因而进一步突破伊核协议限制。同时，新离心机尚未投入运行。这家联合国专项机构的人员仍然在伊朗，核查伊方是否继续履行伊核协议框架内的承诺。

以色列定于17日再次举行议会选举。一些分析师说，内塔尼亚胡之所以披露伊朗“秘密核设施”，是希望借伊朗核问题争取右翼选民支持。

以色列今年4月选举议会。内塔尼亚胡领导的利库德集团和其他右翼政党赢得120个议席中的65席，但后续组建执政联盟不成功，因而解散议会，9月17日重新选举。

就所谓伊朗“秘密核设施”，以色列中间派联盟蓝白党领导人之一、前财政部长亚伊尔·拉皮徳说，这是内塔尼亚胡再一次利用情报做竞选宣传。

拉皮徳认为：“伊朗核（问题）不能用于竞选把戏。”（郑昊宁）（新华社专特稿）

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