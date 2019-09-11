美媒深挖特朗普“通俄”致在俄卧底暴露 被迫外逃

多家美国媒体9日报道，美国中央情报局潜伏在俄罗斯政府高层的一名间谍因媒体深挖总统唐纳德·特朗普是否“通俄”而在2017年被迫外逃。

中情局和白宫否认这名间谍因受特朗普政府处理情报不当波及而撤离。

【重要资产】

美国《纽约时报》报道，中情局多年前策反一名俄罗斯政府中层官员。他后来职位显赫，能接近克里姆林宫最高层。虽然不是俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的亲信，他会定期受到总统接见，可接触俄方最高领导层决策。

中情局一直把他视作宝贵资产。然而，美国情报界2016年开始向媒体详细披露美方所指认俄方干预美国总统选举的情况，让这名安插在克里姆林宫的“消息人士”身处险境。

这名间谍起初不愿应中情局要求撤离，但随着媒体对“通俄”丑闻紧抓不放，中情局再度要求他撤离。他2017年离开俄罗斯。

由于他提供的信息在总统选举年可能引发争议，中情局高层2016年下令全面核查他先前数年所提供情报，以确认他的“忠诚度”。美方一些情报人员一度怀疑他已成为双面间谍，在他同意撤离后才打消疑虑。

按照《纽约时报》的说法，这名间谍的外逃让中情局损失惨重，对俄方最高层后续活动缺乏了解。

【遭遇质疑】

据美国全国广播公司新闻节目9日报道，这名间谍受到美国政府保护，正以真实姓名在首都华盛顿地区定居。不过，记者企图接近他的住宅后，他可能被转移至别处。

美国有线电视新闻网同一天率先披露，中情局要求间谍撤离的“部分”原因是特朗普2017年5月在白宫会晤俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫和时任俄驻美大使谢尔盖·基斯利亚克时，向俄方披露以色列提供的关联极端组织“伊斯兰国”的高密级情报。这导致美国情报界担忧，特朗普政府可能因处理敏感情报不当而危及海外特工人员。

不过，这一说法遭官方否认。中情局发言人说有线电视新闻网报道“不准确”“以受误导的推测为依据”。白宫新闻秘书斯蒂芬妮·格里沙姆说报道“不准确，可能危及生命”。

一些要求匿名的美方前任和现任官员告诉《纽约时报》，没有公开证据显示特朗普置这名间谍于危险境地。促使他外逃的唯一因素是媒体对中情局“消息人士”的不断审视。

俄罗斯卫星通讯社报道，俄议会上院国防委员会委员弗朗茨·克林采维奇经由社交媒体“脸书”回应美媒报道，说那“明显”是假新闻，企图削弱特朗普的公信力，同时吹嘘美国编织的全球情报网。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、杨牧)