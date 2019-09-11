新华社乌兰巴托9月10日电 （苏力雅）为期4天的中国与蒙古国联合图书展10日在乌兰巴托开幕，中蒙两国上千册（卷）精品图书在联合书展上亮相。

主办方表示，希望通过此次联合书展全面展示中蒙建交70年来两国在出版交流和图书互译方面的成果，开创中蒙图书出版深入合作的新模式，加快实施“亚洲经典著作互译计划”等项目。

中国驻蒙古国大使馆文化参赞李薇在致辞中说，此次联合书展图书种类多，涉及领域广，相信会加深中蒙两国人民的相互了解。

当天还举行了中国主题图书蒙古文版新书发布会和中蒙两国出版机构间有关合作备忘录签署仪式。

中蒙联合图书展由中国国家新闻出版署主办，中国教育图书进出口有限公司、中国文化译研网共同协办。

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