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黄坤明出席世界中国学论坛开幕式

2019年09月11日09:16  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　新华社上海9月10日电  9月10日，以“中国与世界：70年的历程”为主题的第八届世界中国学论坛在上海开幕，中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明出席开幕式并发表主旨演讲。

　　黄坤明指出，新中国成立70年来，中国人民与世界人民真诚相处、守望相助、命运相依，在办好自己事情的同时，积极为世界作贡献。我们坚定不移推进改革开放，推动近14亿人口从温饱不足走向全面小康，为世界经济发展提供强劲动力，为各国人民追求美好生活贡献中国智慧。我们高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，积极推动人类和平发展事业，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。我们提出“一带一路”合作倡议，坚持共商、共建、共享，为增进各国人民福祉创造了新的机遇。

　　黄坤明表示，当今世界正处于百年未有之大变局，人类面临共同风险挑战，需要我们树立人类命运共同体理念，以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越，搭建更多沟通交流的平台，开展更多平等互信的对话，不断增进理解、凝聚共识，为中国与世界的互鉴共赢贡献智慧和力量。

　　中共中央政治局委员、上海市委书记李强出席论坛并致辞。

　　来自35个国家和国际组织的300多名专家学者参加本届论坛。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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